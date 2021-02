UeD: Riccardo Guarnieri infuriato abbandona lo studio

Il Trono Over di UeD vanta protagonisti carismatici, con storie dinamiche dai risvolti sempre interessanti. La prima puntata di questa settimana è stata dedicata alle delusioni, alle conoscenze e ai sospetti della mitica dama torinese Gemma Galgani, che sembra non riuscire ad avere fortuna in amore. Il secondo appuntamento, quello di ieri, ha spostato il focus su altri protagonisti del Trono Over, le cui relazioni sono altrettanto travagliate e turbolente.

La puntata di ieri è stata indiscutibilmente carica di colpi di scena e rivelazioni inaspettate, tanto che ad un certo punto un cavaliere decide addirittura di abbandonare lo studio in preda alla collera. Ma cosa è successo di così eclatante? Cerchiamo di ricostruire l’accaduto. La puntata di UeD si apre con Maria De Filippi che invita al centro dello studio sia Riccardo Guarnieri che Roberta Di Padua. Come sappiamo, Riccardo è approdato nuovamente nel dating show dopo la disastrosa rottura con Ida Platano, la sua ex storica che aveva conosciuto proprio nel parterre di UeD.

Dopo la drammatica fine di questa storia caratterizzata da grandi alti e bassi, il Guarnieri ha riscoperto il suo interesse nei confronti di Roberta Di Padua, che due anni addietro era stata rifiutata dal cavaliere che, appunto, aveva preferito uscire dallo studio insieme ad Ida. Ora, i due stanno portando avanti una frequentazione che dura ormai da diversi mesi. Entrambi sembravano molto presi, tanto da dichiarare di provare un forte sentimento reciproco. Però, le incertezze sono ancora molte e per questo i due non hanno ancora fatto il passo decisivo, quello di uscire insieme dal dating show. Nella puntata di ieri, come dicevo, Maria De Filippi ha dedicato del tempo a Roberta e Riccardo, che hanno raccontato al pubblico come procede il loro rapporto.

UeD: Riccardo e le similitudini

Ad un certo punto del racconto, però, il pubblico non ha potuto fare a meno di notare un’ambigua affermazione della dama. Roberta, con una sua frase, sembra voler far tornare alla luce un problema già evidenziato tempo addietro da Ida Platano. È stata proprio questa affermazione a far imbestialire il cavaliere Riccardo tanto da portarlo ad abbandonare il parterre del dating show. Fortunatamente Roberta non si lascia intimorire e segue il suo cavaliere fuori dallo studio, nel tentativo di chiarirsi con lui e cercare un punto di incontro per fare pace.

Anche Gemma e Maurizio abbandonano lo studio

Nel mentre questo accade, Gemma Galgani e Maurizio G. sono anche loro fuori dallo studio, a seguito delle proposte fatte da Maria.

A quanto pare, però, le turbolenze nel programma riguardano anche altri partecipanti. Infatti, una parte della puntata è stata dedicata anche al triangolo amoroso tra Giancarlo, Alessandra e Angela. Giancarlo spiega di aver avuto una dura lite con la dama Alessandra. A quanto pare la dama aveva prenotato una camera d’albergo, ma il cavaliere l’avrebbe piantata in asso per cenare insieme ad Angela. La donna, come è comprensibile, è rimasta fortemente contrariata per quanto accaduto e da questo deriva la sua furia.