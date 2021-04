Dopo aver capito il punto di vista di Roberta Di Padua sulla sua attuale relazione, finalmente arriva anche la testimonianza di Riccardo Guarnieri. A quanto pare la relazione tra i due ex protagonisti di UeD non procede come ci si aspettava. Roberta per prima aveva parlato di una sorta di battuta d’arresto tra lei e il bel pugliese.

Riccardo, ai microfoni del magazine ufficiale del dating show, non ha fatto che confermare le parole della sua compagna. Secondo l’ex cavaliere entrambi si trovano in una fase di assestamento e vivono momenti caratterizzati da alti e bassi: “Con Roberta abbiamo alle spalle una lunga conoscenza anche se, usciti dal programma, abbiamo avuto alcune piccole discussioni su miei lati caratteriali che precedentemente non sembravano essere un problema”.

Recentemente molte voci insistevano su una profonda crisi nella coppia; a riguardo Guarnieri ha dichiarato questo: “Probabilmente perché ci hanno visti distanti per molto tempo: il motivo non é stata una crisi, semplicemente avevo la febbre. Dato il periodo, ho fatto i controlli del caso e sono rimasto a Taranto invece di andare a trovare Roberta, come avevamo deciso. Poi però ci siamo rivisti. Roberta é una donna completa, intelligente, in grado di capire me e i miei momenti”.

Infine, però, l’ex cavaliere pugliese di UeD, ha raccontato di una recentissima lite tra lui e Roberta. Nel corso di questa discussione, l’ex dama ha lamentato un risentimento generale che probabilmente aveva celato in precedenza. La discussione sembra aver avuto strascichi importanti: “Roberta si sta allontanando. Non é importante il motivo per cui abbiamo litigato anche perché si tratta, a mio parere, di una discussione senza peso. Quello che mi dispiace é che, da lì, Roberta ha palesato che alcune sfaccettature di me le danno fastidio: é venuta un po’ meno la tolleranza che ha sempre dimostrato nei miei confronti”.

Ovviamente, Guarnieri ha anche parlato brevemente della sua ex Ida Platano, pur evitando di fare considerazioni direttamente su di lei e le sue scelte.