La nuova stagione di UeD porta con sé innumerevoli novità. Tra queste, una storica dama del programma ha deciso, dopo la fine di una travagliata storia d’amore, di rimettersi in gioco. Stiamo parlando di Ida Platano che alla fine della relazione con Riccardo Guarnieri, quest’anno ha preso la decisione di tornare nel programma alla ricerca del vero amore.

La dama comincia il suo percorso con la conoscenza del nuovo cavaliere: Marcello Messina. La donna sembrava aver riscoperto con lui le sensazioni tenere che le mancavano da tempo. Ma la delusione è dietro l’angolo. Infatti sembrerebbe che questa conoscenza sia durata veramente molto poco. Da quello che si sa dalle prime anticipazioni sembrerebbe che Marcello abbia preso la decisione di chiudere con Ida.

Questa scelta divide l’opinione pubblica in due: c’è chi accusa la dama degli stessi errori antecedentemente commessi con Riccardo e c’è invece chi sostiene che Macello si sia preso gioco di Ida solo per avere maggiore visibilità.

UeD: le parole di Riccardo

A rompere il silenzio sulla questione è proprio l’ex della Platano, Riccardo Guarnieri. L’ex fidanzato ammette che vedere Ida intraprendere un percorso di conoscenza con un altro uomo, non lo ha lasciato affatto indifferente.

Riccardo rivela di aver trascorso insieme ad Ida dei momenti bellissimi e di averla amata molto. Oggi vederla presa e interessata ad un altro uomo smuove in lui dei sentimenti contrastanti. Guarnieri intervistata dal Magazine ufficiale di UeD dice: “Il rapporto di coppia è anche fatto di compromessi e Ida a volte tira troppo la corda”.

Fonte studi UeD

L’ex compagno della Platano consiglia alla donna di non ripercorrere gli stessi errori fatti nella loro relazione. Dal canto suo il cavaliere ad oggi è single e voglioso di nuove conoscenze ma è altrettanto vero che con nessuna delle donne con cui si è rapportato è poi andata a buon fine. Per il momento non ci sono notizie riguardanti l’ex cavaliere di UeD né sul suo ritorno al programma.