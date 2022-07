Gli studi di UeD hanno chiuso i battenti da ormai diverso tempo eppure i protagonisti del dating show (soprattutto quelli del trono over) continuano a tenere alta l’attenzione su di sé. Il pubblico è sempre stato incuriosito dalle vicende personali di dame e cavalieri del parterre del programma.

Di contro gli stessi volti più noti del dating show amano condividere informazioni con i loro seguaci più appassionati. Di recente a far parlare di sé è stato uno dei personaggi più discussi del parterre maschile del programma, che spesso finisce al centro delle polemiche per via della sua turbolenta relazione con una dama molto nota.

Avete già capito di chi stiamo parlando? Ovviamente del cavaliere Riccardo Guarnieri che, stavolta, non è finito nel mirino dei giornali di gossip per i suoi flirt. Sembrerebbe che l’uomo sia pronto a rimettersi in gioco a settembre, nella nuova stagione di UeD.

Eppure, la sua presenza era rimasta un’incognita fino ad ora, dato che sul web per lungo tempo non è trapelata nessuna notizia sul suo conto. In molti avevano addirittura creduto che Riccardo avesse deciso di abbandonare definitivamente il programma o che la produzione stessa avesse deciso di escluderlo dalla programmazione.

Per il momento, non ci sono ancora notizie ufficiali sull’eventuale rientro del cavaliere nel programma, ma per fortuna Riccardo, dopo molto tempo, è tornato a postare sui suoi profili social.

Guarnieri è tornato in grande stile, mostrando a tutti i suoi followers gli scatti della sua cena fuori. Prima ha condiviso coi suoi followers delle prelibatezze a base di pesce e poi si è mostrato sorridente davanti ad uno splendido piatto di pasta.

Finalmente, dopo diverso tempo, Riccardo è uscito allo scoperto: il suo ultimo post risaliva a Giugno. I fans sono stati sicuramente felici di poter rivedere il loro beniamino, infatti hanno subito sommerso il post con commenti pieni di complimenti ed apprezzamenti.