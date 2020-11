Torna un volto conosciuto a UeD. Stiamo parlando di Riccardo Guarnieri, ex cavaliere nonché ex compagno di Ida Platano. L’uomo è pronto a ricominciare e a mettersi nuovamente in gioco, tornando alla ricerca del vero amore.

FONTE STUDIO UeD

Tra Guarnieri e la Platano l’amore è giunto al termine. I due avevano deciso di lasciare il programma insieme, e lui aveva anche avanzato la proposta di matrimonio. Poi però qualcosa non è andata per il verso giusto. Infatti, era stata la stessa Ida che, tornata in studio, aveva confessato che le cose non andavano affatto bene tra loro.

Ma mai nessuno si sarebbe aspettato il ritorno di Riccardo in studio. Gianni Sperti, con un po’ di nostalgia, dice: “Sono felice che tu sia tornato ma mi dispiace che la storia sia finita”. Ma ecco che viene raccontato un retroscena imprevisto. Il cavaliere spiega cosa è successo lontani dalle telecamere e dice il perché della fine della storia: “Questa storia è nata con incomprensioni e difficoltà“, racconta:

“Non si è mai risolto nulla, anzi si è sempre aggiunto qualcos’altro. Ad un certo punto mi sono trovato ad affrontare qualcosa che le era stato raccontato da un’altra persona e così siamo arrivati a discussioni molto pesanti”.

FONTE STUDIO UeD

UeD: La rivelazione di Riccardo

Ovviamente la curiosità è tanta e anche la conduttrice incalza con le domande. Riccardo spiega che c’è stato un avvenimento che ha letteralmente sconvolto la loro storia.

Una donna avrebbe raccontato a Ida di aver avuto una storia clandestina con il cavaliere, dalla quale sarebbe nato anche un bambino. “Le ho chiesto chi fosse questa persona, ma non me l’ha mai detto. Eppure, anche se lei dice di non averle mai creduto, mi attaccava su tutto”.

FONTE STUDIO UeD

Riccardo Guarnieri ha trascorso la quarantena a casa di Ida, e anche al riguardo rivela: “Passavo molte ore chiuso in camera solo è stato bruttissimo”. Dopo questi ultimi episodi, la loro storia è definitivamente giunta al capolinea e oggi il cavaliere è pronto per ricominciare.