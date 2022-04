A UeD c’è aria di novità. Le sorprese e i colpi di scena non finiscono mai. Riflettori puntati sul Trono Over, per Gemma Galgani, alle porte c’è l’abbandono da parte del cavaliere Franco, ma anche Ida e Alessandro sembrano aver terminato la loro frequentazione.

Ma qualcosa bolle in pentola. Ci sarà a breve un ritorno che in molti aspettavano e speravano. Torna negli studi del dating show un famoso ex di una storica dama. Stiamo parlando di Riccardo Guarnieri che, a quanto pare, ha deciso di tornare lì dove tutto ha avuto inizio.

È negli studi del dating show che è nata la storia d’amore molto importante con Ida, che aveva addirittura ricevuto l’anello di fidanzamento, ma senza mai arrivare al lieto fine. Un’amore vissuto in maniera travagliata, tra alti e bassi. Oggi il cavaliere fa il suo ritorno.

Questa edizione di UeD ha regalato al pubblico risvolti e dinamiche sempre particolari. La nascita di nuove coppie e i conflitti sempre in atto. Nel dating show di Maria De Filippi, Ida Platano, è senza ombra di dubbio ormai una veterana che, nonostante le innumerevoli batoste, prosegue il suo percorso nel programma.

La dama, fino a poco fa, aveva creduto di aver trovato il vero amore con la sua ultima frequentazione: Alessandro. Ma la delusione è stata grande e repentina anche con lui.

Tra di loro le cose non sono andate come sperato e per questo Ida ha sofferto tanto. Alessandro ha fatto di tutto per conquistare il cuore della donna e anche con ottimi risultati.

Poi però, il cavaliere inciampa in un brutto incidente, confessando a Ida di non provare per lei nessun sentimento, spezzando così ancora una volta il cuore della donna. Oggi, quello che si sa è che è pronto a tornare in studio Guarnieri: un rientro in grande stile che lascerà Ida Platano veramente sbalordita.