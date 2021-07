UeD, Riccardo Guarnieri: un appuntamento romantico con la sua nuova fiamma

La programmazione di UeD si è interrotta da più di un mese, ma era da molto più tempo che non si avevano notizie di Riccardo Guarnieri. Nella scorsa edizione del programma il cavaliere ha creato un grande scompiglio e, come gran finale, ha sollevato un polverone mediatico sulla sua ex fidanzata in Mondovisione.

Dopo ciò, Guarnieri a lungo aveva abbandonato i suoi social e si era ritirato nel silenzio. Di recente il cavaliere è tornato su Instagram e sta già facendo scalpore. Infatti, mentre la sua ex fiamma decide di allontanarsi dai social per un periodo di riflessione, l’ex cavaliere sembra darsi alla pazza gioia. Riccardo ha completamente rivoluzionato il suo aspetto e il suo look.

Un fisico curato e una bellezza meridionale contornati dall’eleganza di un uomo raffinato, è così che si mostra oggi il Guarnieri. Come se non bastasse, l’ex volto di UeD continua a postare delle stories su Instagram in cui sembra proprio stia portando avanti un rapporto tutto basato sul romanticismo.

L’influencer Deinara Marzano, scrittrice di gossip, aveva tempo fa rivelato che Guarnieri si stava godendo spensieratamente la compagnia di una donna. Su questa accompagnatrice non si sa molto, tranne che si chiama Laura e che, a quanto pare, è la nuova donna di Guarnieri. Che si tratti del vero amore, questa volta, per l’ex cavaliere? Lo scopriremo. Per il momento i due si mostrano felici e innamorati mentre condividono una bottiglia di ottimo vino, davanti ad una splendida spiaggia.

Sarà un’idea per un appuntamento romantico nata dal Guarnieri? Non è chiaro, ma di sicuro questa è la prima foto in cui l’ex cavaliere si mostra in compagnia. Gli ultimi scatti di Riccardo Guarnieri lo ritraevano rigorosamente da solo. Andando a controllare il profilo di lei, invece, il primo scatto in compagnia del Guarnieri risale alla fine di Giugno. Sarà un modo per rimanere riservati o l’ennesima trovata per attirare i curiosi? Sicuramente scopriremo di più a Settembre, quando UeD riprenderà la programmazione.