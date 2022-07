Alcuni dei personaggi che sono passati per lo studio di UeD hanno di certo lasciato il segno nel cuore dei telespettatori. Tronisti e corteggiatrici (e viceversa) nonché dame e cavalieri danno tutti il loro contributo nel dating show, ricavandosi un posticino nel cuore dei fans.

È per questo che, quando il programma si ferma per la consueta pausa estiva, tutti coloro che lo seguono assiduamente si riversano sui social in cerca di informazioni che riguardino i propri beniamini presenti e passati.

Molti dei volti del programma continuano a tenersi in contatto col pubblico tramite i social, su cui intrattengono i fans raccontando sé stessi. Altri, invece, spariscono dai radar, rendendo davvero difficile reperire informazioni sulla loro vita privata. Tra i tronisti più amati della versione classica non si può non citare il giovane Jonas Berami, che ha avuto un percorso particolare.

Il ragazzo era già noto al pubblico per la sua partecipazione alla seguitissima serie “Il Segreto”. Lo spagnolo, però, riuscì ad aggiudicarsi il posto sulla sedia rossa, diventando un tronista di UeD. Con il suo splendido percorso, Jonas ha incantato il pubblico e, dopo un intenso corteggiamento, l’attore aveva deciso di uscire dal programma insieme a Rama Lila.

La loro relazione, però, purtroppo è arrivata ad una rottura dopo appena pochi mesi. Oggi, lei è diventata mamma, ma cosa si sa su Berami? Di certo, dopo la sua partecipazione a UeD Jonas è stato un naufrago de L’Isola dei Famosi, ma a cosa si dedica oggi l’ex tronista?

Stando alle ultime notizie, il ragazzo è tornato in pianta stabile in Spagna, a Malaga, e continua a lavorare come attore. Sui suoi profili social, infatti, ai possono notare degli scatti del set.

Ma se la professione non è cambiata, pare che la vita di Jonas abbia finalmente preso una svolta positiva, dato che ora sembra essere felicemente fidanzato. Insomma, le cose sembrano andare bene per il primo tronista straniero di UeD.