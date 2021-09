Risale a non molti giorni fa, la notizia in cui l’ex tronista romano di UeD, Massimiliano Mollicone, annunciava, tramite il suo profilo social, la fine della relazione con Vanessa. Le parole che il ragazzo scriveva nel post, erano queste: “Buongiorno, è giusto che debba dare spiegazione su due argomenti che si stanno affrontando. Il primo è il più importante, sul rapporto con Vanessa”.

“Io e Vanessa ci siamo lasciati perché non eravamo più felici, troppo facile sembrare belli e felici su Instagram. Siamo ragazzi normali come succede a tantissime coppie, una coppia nasce, cresce e finisce” dice. Ma le sue dichiarazioni non finirono qui : “È stato un bellissimo rapporto nonostante dalle foto non si vedesse, la maggior parte delle volte stavamo ridendo anche se purtroppo non è andata bene”.

Anche l’ex corteggiatrice Vanessa, di seguito a tali parole, ha rilasciato la sua versione dei fatti: “Alla luce delle dichiarazioni di Massimiliano e dei tanti messaggi che continuo a ricevere, vi scrivo per comunicarvi, in maniera sincera, che ci siamo lasciati. La delusione è tanta e credo che potrete facilmente comprendere che non ho troppo voglia di affrontare l’argomento. Sto cercando di distrarmi. Vi ringrazio per l’affetto che mi state dimostrando”.

Ma il gossip si riaccende per Massimiliano nelle ultime ore, quando il ragazzo è nuovamente intervenuto sulla questione. L’ex tronista di UeD, vuole mettere in chiaro che con Vanessa in realtà i rapporti sono rimasti molto buoni. L’ex tronista di UeD, ha voluto far sapere all’ex corteggiatrice di essere pronto ad aiutarla per qualsiasi difficoltà.

Parole che riaccendono la speranza dei fans, speranza durata però molto poco. Di seguito le dichiarazioni successive di Mollicone spazzano via ogni ombra di dubbio: “Andando avanti Non c’eravamo trovati. Stavamo male sia io che lei e abbiamo scelto così”. Parole che non lasciano spazio ad un ritorno di fiamma.