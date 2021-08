Davide Donadei è stato uno dei tronisti più amati dell’ultima stagione di Uomini e Donne. Dopo un periodo di assenza dai social, l’ex tronista è tornado svelando alcuni dettagli riguardo la sua vita privata. L’ex protagonista dello show di Maria De Filippi ha svelato di soffrire di alcuni problemi di salute.

Ha fatto preoccupare i moltissimi fan con la sua assenza dai social. Qualche giorno fa, però, Davide Donadei è tornato ed ha fatto delle importanti dichiarazioni che hanno causato non poca preoccupazione tra i suoi followers. Stando alle sue dichiarazioni, infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne soffrirebbe di alcuni problemi di salute.

Tutti avevano notato sui social l’aspetto di Davide Donadei, apparso visibilmente dimagrito. Inizialmente ad intervenire riguardo la questione era stata la sua fidanzata Chiara la quale aveva parlato della stanchezza di Davide legata a motivi lavorativi.

Dopo i vari rumors in circolazione riguardo il suo aspetto, è intervenuto il diretto interessato che sui social ha spiegato i motivi del suo dimagrimento. L’ex tronista di Uomini e Donne si è espresso con queste parole:

Ragazzi viste le tante chiacchiere e polemiche ci tengo a spiegare tutta la situazione. Sono diversi mesi che non mi sento in forma, sicuramente non ci aspettavamo un ritmo di lavoro così e giorno per giorno mi sentivo troppo fiacco, ma dentro di me sentivo che non poteva essere solo stress.