UeD, rivelate le bugie di Maurizio Guerci: “Ha violato il regolamento”

Lo studio di UeD continua ad essere teatro di grandi trambusti. Tina Cipollari è da tantissimo tempo la dinamite del programma, e crea sempre scene surreali che tengono il pubblico incollato allo schermo. Ma anche dame e tronisti non scherzano, e nella scorsa puntata Aurora Tropea e Giancarlo hanno dato il meglio di loro. I due iniziano a discutere pesantemente. Il tutto inizia con Giancarlo che lamenta di aver ricevuto delle accuse sul web.

L’ipotesi del cavaliere è che Veronica Ursida, ex dama e grande amica di Aurora, starebbe usando un profilo fake per commentare indisturbata. È risaputo che Veronica vorrebbe a tutti i costi rientrare a UeD, ma Maria De Filippi è fermamente contraria, il che ostacola il ritorno della dama nel programma. Intanto, Tina Cipollari scopre tutta un’altra serie di altarini che riguardano Maurizio Guerci.

A quanto pare l’ex spasimante di Gemma Galgani, fuori dagli studi di Canale5, sarebbe impegnato in una relazione. Questa sarebbe una grave violazione del regolamento. Ma Gemma, accecata dall’affetto (e forse anche dalla rivalità con la Cipollari), non prende per vera nemmeno una parola dell’opinionista. Insomma, è guerriglia. Gemma, dal canto suo, non trova un secondo si tranquillità.

Delusioni su delusioni e sempre più batoste per la dama più seguita del trono Over. Dopo la rottura, Gemma è convinta che Maurizio abbia un’altra donna, ma non ha intenzione comunque di dare adito alle parole di Tina, nonostante entrambe siano della stessa opinione. Ma la Cipollari non è l’unica ad avallare questa tesi.

Anche Armando Incarnato e una compaesana del Guerci puntano il dito contro il cavaliere, a riprova del fatto che ha qualcosa da nascondere. Maurizio, ovviamente, non ha rivelato nulla e anzi ha negato ogni singola accusa, anche l’evidenza. Il Guerci però ormai ha tutti contro, e per lui le cose si mettono sempre peggio.