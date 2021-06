Roberta Di Padua in vacanza in Sardegna in compagnia del suo ex

Dopo l’interminabile polverone mediatico che si è scatenato dalle dichiarazioni fatte a UeD da parte di Riccardo Guarnieri, Roberta Di Padua ha deciso di prendersi una pausa e concedersi una vacanza. In effetti, gli ultimi periodi non sono stati affatto semplici per l’ex dama. Le accuse del suo ex sui presunti accordi per aumentare i followers su Instagram, hanno segnato la rovina di Roberta.

I suoi followers le hanno voltato le spalle e, chi fino a un momento fa, la sosteneva, ora non fa altro che gettare benzina sul fuoco. Roberta, quindi, ha deciso di allontanarsi per un poco, facendo una bella vacanza. Lo scopriamo grazie a delle foto pubblicate su Instagram dalla stessa Di Padua.

L’ex dama si trova nelle meravigliose spiagge della Sardegna e si sta godendo una splendida vacanza insieme ai suoi amici. Ma ci sono dei dettagli che non sono sfuggiti agli utenti del web e, ora stanno facendo il giro di internet. Nella storia postata sui social, Roberta si riprende mentre e intenta a cucinare e inquadra poi la tavolata con tutti i suoi amici.

Subito si nota la presenza di Valentina Autiero (per via del tag). Ma a destare davvero scalpore è la presenza di Giuseppe D’Aguano, noto per essere stato un ex compagno di Roberta stessa. Giuseppe era stato tronista di UeD ed era stato cacciato dalla trasmissione perché accusato di aver preso accordi con una delle corteggiatrici.

Da lui Roberta ha avuto il suo splendido e amatissimo bambino Alex. Di certo, i rapporti tra i due sono rimasti ottimi, anche per il bene del loro bambino. Ma la domanda che tutti i fan si stanno facendo è se questa tregua non nasconda qualcosa di più. Di certo, tra loro c’è una buona sintonia. Non ci resta che attendere i risvolti di questa vacanza.