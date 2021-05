Valentina Autiero è stata una delle dame più amate nel parterre femminile del trono over di UeD. La donna ha deciso di abbandonare il dating show di Maria De Filippi a seguito di una furiosa ed irrimediabile lite con un’altra dama, Aurora Tropea. Nonostante questo, l’ex dama continua a seguire appassionatamente le vicende di dame e cavalieri all’interno del programma.

Spesso, tramite il suo profilo Instagram, commenta le vicende di chi è ancora nel programma, senza esclusione di colpi. Ed è proprio questo quello che è successo appena poco fa. Valentina, vedendo una diretta di alcune dame del trono over che si sono ritrovate a cena insieme, perde le staffe e minaccia di smascherare tutti.

Nel lo sfogo sui social l’ex da ma ha deciso di non fare nomi, nonostante ciò non ha potuto fare a meno di denunciare l’incoerenza di alcuni protagonisti di UeD. La Autiero rivela di essere in possesso di screenshot di chat che potrebbero compromettere la reputazione di molte dame e zittite tutti. Ecco alcune delle parole dell’ex dama: “Vedo certe storie su Instagram di finte amicizie, finti incontri. Se uno con l’altro sapessero quanto si sono sparlati e insultati, mi farei solo un sacco di risate”.

E ancora: “Mi viene da dire solo una parola, questa: ridicoli. Che poi il detto ‘il più pulito ha la rogna’ è proprio vero. Ma come si fa a sparlare della gente e poi passarci le giornate insieme fintamente, facendo finta di essere amici? Gli amici storici non li avete? Questa è la domanda che mi sono posta oggi a vedere certe cose. Bocca mia taci, telefono mio stati sereno là, perché se dovessi aprire certe chat… è meglio che non continuo”.

Insomma, Valentina non fa nomi esplicitamente, ma è chiaro a chi si riferisca. Infatti, poche ore prima c’era stata una cena (filmata e postata sui social) tra Aurora Tropea, Veronica Ursida, Maria Tona e Giulia Mastrantoni.