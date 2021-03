UeD: Roberta Di Padua e Riccardo, accade tutto dopo la scelta

Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri, dopo aver scelto di uscire insieme dal salotto di UeD, hanno iniziato a trascorrere insieme i loro primi momenti di vita quotidiana. Attualmente si sono trasferiti entrambi a Taranto, città natale di Ricardo, ma hanno reso noto che insieme si recheranno al più presto anche a Cassino per visitare i parenti di Roberta. Allo stesso tempo, a Taranto, è iniziata l’introduzione alla famiglia, e tutto sembra andare per il meglio.

Roberta ha dichiarato: “Non voglio dirlo troppo ad alta voce ma sono serena, contenta. Mi basta anche solo guardare Riccardo per sorridere”. Sebbene fossero partecipanti del trono over, Roberta e Ricardo sono stati cosparsi di petali rossi quando hanno fatto la loro scelta, proprio come quello che succede di solito al trono classico. Questo dettaglio scenico molto romantico è stato fortemente voluto dalla stessa ex dama. Nella prima intervista di coppia al magazine ufficiale di UeD, Roberta ha ammesso: “Sono stata io a volerli!”.

Dopodiché, l’ormai ex dama di UeD ha aggiunto: “Dopo tre anni, per me questa è stata un’uscita importante e l’ho voluta così, ho desiderato fosse un momento forte anche perché è stata la conclusione di un percorso sofferto. Ho sempre voluto Riccardo; ho provato con altri ad andare avanti, ma quando lui è tornato, quando l’ho visto, non ce n’è stato per nessuno”. Poi ha parlato Riccardo, spiegando di aver presentato la sua famiglia alla Di Padua. “Roberta è venuta con me a Taranto e, se si potrà, uno dei prossimi weekend andrò io da lei a Cassino. Vederla nel mio mondo è stato molto bello”. Infine, pieno di emozione, ha rivelato: “Ha conosciuto la mia famiglia” dice.

Roberta ha confessato che quella a Taranto è stata una bellissima esperienza e la racconta così: “Conoscere la famiglia di Riccardo è stato un regalo enorme e meraviglioso che mi ha fatto. Mi ha aperto la porta degli affetti più stretti, del suo privato. Sono persone stupende, ma non avevo dubbi”. Infine, Riccardo svela un dettaglio inedito e inaspettato sulla nascita della loro storia d’amore. “La sera stessa della puntata in cui mi ha detto che era innamorata di me, Roberta mi ha detto anche ti amo. È stata lei la prima a dirlo”. Roberta, subito dopo, non ha potuto che confermare: “Sono sempre stata la prima in tutto! Sentivo di volerlo dire e non ho voluto aspettare che lo facesse lui per primo. Eravamo vicini, abbracciati e ho voluto palesare ciò che provavo perché mi stava scoppiando il cuore”.

I piccioncini hanno chiarito che non pensano di avere figli per il momento, anche se è noto il fatto che a Riccardo Guarnieri non dispiacerebbe diventare padre. Per il momento, i due si godono gli albori della loro relazione. Riccardo si fa un augurio per il futuro: “Mi auguro che il nostro rapporto continui sempre così, perché è davvero bellissimo com’è”. Roberta, dal canto suo, spera lo stesso: “Anche io spero di riuscire a mantenere sempre intatta questa nostra complicità: è la cosa che ci ha tenuti legati in questi anni”.