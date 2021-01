Deianira Marzano: “Effusioni sotto le coperte tra due uomini del GF VIP, ecco chi sono”

I colpi di scena da parte dei concorrenti del Grande Fratello Vip non finisco mai, neanche quando escono. Di chi stiamo parlando questa volta? Beh, a tirare fuori un grosso scoop è stata l’influencer esperta di gossip Deianira Marzano.

Il tutto è venuto fuori dopo la puntata di questa mattina di Mattino 5, il programma condotto da Federica Panicucci. Nel corso della diretta è intervenuto il giornalista Andrea Franco Alajmo e ha lanciato una vera e propria bomba.

C’è un gossip nuovo. Si tratta di una nuova coppia tra due ex inquilini della casa di quest’anno. Vi dico solo che si tratta della coppia più assurda che si possa pensare e anche la più improbabile dopo tutto quello che è successo. E ci sono già le foto! Pensate alla coppia più assurda tra tutte.

A questo punto è intervenuta Deianira Marzano. La donna ha confessato di sapere già da qualche tempo di questo scoop, ma ha preferito rimanere in silenzio e ora vuotato il sacco:

Anche io lo sapevo, perché mi è stato detto da uno dei due. Sotto le coperte ci sono state delle effusioni affettuose che noi non abbiamo visto. Ragazzi vi posso dare una chicca: non sono un uomo e una donna.

Ovviamente, dopo aver lanciato una bomba del genere la donna è stata sommersa dai Direct. Tutti vogliono sapere tra chi è nato questo legame. Ovviamente, in pole position c’erano Tommaso Zorzi e Giacomo Urtis, ma..

I due concorrenti sono già usciti dalla casa e alla luce dei fatti di ieri sera le cose cambiano. Tommaso non c’entra nulla, ma uno dei due è proprio il chirurgo dei VIP. Dopo qualche ora, sempre Deianira ha confessato:

“Avete presente la cosa di quei due giocatori del GF e delle loro effusioni? Adesso vi dico tutto. Sì ragazzi avete proprio indovinato. La coppia è quella formata da Mario Ermito e Giacomo Urtis. Io già lo sapevo da giorni. Questo perché me l’ha detto Urtis, mi ha rivelato che nella casa c’è stato un feeling, un certo affetto. Quindi caro Mario Ermito è inutile che poi in tv fai il timido. Come mai tu Mario Ermito ho saputo che nella casa ti ficcavi nel letto di Giacomo e adesso dici che ti trasferisci a casa sua perché non hai un tetto tuo. Ma tutto apposto?!”

La donna è molto amica di Giacomo Urtis e probabilmente ha aspettato l’ok del chirurgo per poter dire la sua.