Lo studio di UeD ha dato vita a dei personaggi eccentrici e particolari, che hanno animato il programma con le loro vicende e sono entrati nel cuore dei telespettatori. Una delle ex dame più discusse del programma è sicuramente Roberta Di Padua.

La donna si era contesa con Ida Platano il cavaliere Riccardo Guarnieri, che aveva scelto in un primo momento di uscire dallo studio con la bresciana. La storia tra loro non era andata bene e Riccardo allora è tornato nel programma, vivendo un ritorno di fiamma proprio con Roberta.

I due, dopo una frequentazione turbolenta, sono usciti insieme dal dating show solo per lasciarsi disastrosamente poco dopo. Da allora la Di Padua è rimasta nella penombra, continuando a comunicare suo social con i suoi fans.

Nessun nuovo amore in vista per l’ex dama, ma i followers cominciano a sospettare che ci sia qualcosa che Roberta non sta raccontando. I fans della donna, infatti, hanno notato un dettaglio: c’è un tag ricorrente nelle storie dell’ex dama. Ricordiamo che Roberta ha uno splendido figlio avuto da un precedente matrimonio.

In nome del bene del piccolo, Roberta e il suo ex Giuseppe D’Aguanno, hanno sempre mantenuto un rapporto disteso e rispettoso. Ma siamo sicuri che si tratti solo di questo? Di recente Roberta sembra taggare molto spesso nelle sue storie il suo ex marito, il che lascia pensare che stia trascorrendo l’estate insieme a lui.

Nulla di strano fin qui: entrambi hanno deciso di prendersi cura al meglio del loro bambino, trascorrendo anche del tempo tutti insieme. Ma a colpire i fans è il fatto che spesso Giuseppe viene citato anche in scatti che non ritraggono affatto il loro figlio.

Ma anzi sembrano a tutti gli effetti estratti della vita quotidiana di Roberta. Possibile che i due si stiano riavvicinando? Tutti i fans della dama fanno il tifo per loro, nella speranza che Roberta possa finalmente ritrovare la serenità.