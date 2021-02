UeD: Roberta Di Padua esce dal programma col cavaliere? Svolta nel Trono Over

Le nuove puntate di UeD sono pronte per la messa in onda. Per fortuna il VicolodelleNews ha sempre delle succulente rivelazioni per chi proprio non riesce ad aspettare. Questa settimana pare che il Trono Over arriverà ad una svolta totalmente inaspettata. Non è una novità, l’ampio spazio che la produzione del dating show dedica a Gemma Galgani, che anche questa settimana sarà protagonista insieme al cavaliere Maurizio Guerci.

Ma ad essere davvero interessante è ciò che accadrà tra Roberta di Padua e Riccardo Guarneri. Maria De Filippi farà sistemare delle sedie al centro dello studio, due delle quali verranno occupate da Riccardo e Alessandro. Di fronte a loro si siederanno 5 dame, tra le quali vedremo anche Roberta. Riccardo allora rivelerà di aver avuto un incontro privato con la Di Padua, nel quale le ha fatto delle confessioni mai fatte prima.

Sarà in quel momento che il Cavaliere pugliese prenderà una stoccata: Roberta si frequenta anche con Alessandro. I due cavalieri usciranno a confrontarsi fuori dallo studio, nel mentre Roberta rivelerà di aver iniziato a conoscere Alessandro da qualche giorno, e che a suo parere Riccardo è lontano da lei. Roberta, però, farà anche una confessione ben più importante: la dama è innamorata di Riccardo. Stavolta il cavaliere non può tirarsi indietro. Maria lo incalza e lo invita ad uscire dallo studio di UeD con Roberta. Ma Riccardo Guarnieri non si sente pronto, e chiederà altro tempo alla dama, che dovrà ancora portare pazienza.

Ma queste non sono le uniche novità del Trono Over. Giancarlo ed Angela sono usciti insieme, in un amabile appuntamento. La dama Alessandra non prenderà molto di buon grado la notizia, anzi si offenderà molto. Perché? La dama aveva prenotato una camera d’hotel per lei e il cavaliere, ma si è ritrovata da sola subito dopo cena, proprio perché il cavaliere aveva appuntamento con Angela.

Giancarlo torna da Alessandra dopo l’appuntamento, e la dama non può non dimostrare la sua delusione. Il risentimento è tale che Alessandra deciderà addirittura di interrompere la frequentazione con il cavaliere in via definitiva. La dama Angela, però, sta conoscendo anche Biagio, con cui sembra avere un certo feeling. Angela però ha ancora qualche dubbio: Biagio è sincero o sta recitando? Finché questa domanda non avrà una risposta, i due continueranno a conoscersi.