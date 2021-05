A UeD bisogna davvero fare attenzione a tutto quello che si dice. Basta un nonnulla per ritrovarsi dalle sedie dello studio di Mediaset al banco di un tribunale. Certo, per i telespettatori non è certo una novità che i protagonisti del dating show si citino in giudizio a vicenda. Ma quello che è successo recentemente ha davvero dello straordinario.

Sembrerebbe che Roberta Di Padua abbia deciso di sfoderare gli artigli, querelando ben quattro personaggi noti del programma. In effetti, era prevedibile che la dama ricorresse alle vie legali dopo le dichiarazioni rilasciate da Riccardo Guarnieri sulle sue attività da influencer.

La rivelazione del “piano” della Di Padua da parte del cavaliere ha provocato la reazione di 4 ex dame del programma. Si tratta di Veronica Ursida, Aurora, Anna e Maria. Le quattro donne ovviamente non si sono lasciate sfuggire l’occasione di lasciare qualche commento al vetriolo sulla vicenda.

Ad evidenziarlo è Deinara Marzano, che sul suo profilo Instagram aggiunge: “Se Roberta vi denuncia ha proprio bene, dire tutte quelle cose cattive in una diretta come se stesse parlando al telefono tra di voi”. Roberta, però, non ha bisogno di essere difesa da nessuno.

UeD: la risposta della Di Padua

Infatti, la risposta della dama non tarda ad arrivare. Sul suo profilo Instagram l’ex dama rivela quale sarà la sua prossima mossa: “Sono a casa del mio avvocato per buttare giù qualche querela, così qualcuno si dà una calmata ” queste le parole di Roberta. Detto questo, l’ex dama conclude il suo sfogo con queste parole: “Quanta tristezza, possibile che quando si fanno le dirette non si riescono a trovare altri argomenti, sempre gli stessi falsati?”.

Insomma, stavolta le ex protagoniste di UeD l’hanno combinata davvero grossa. Sicuramente Roberta ha qualcosa in mente anche per vendicarsi del tiro mancino che le ha giocato Riccardo Guarnieri. Non ci resta che attendere per vedere risultati di questo polverone mediatico.