UeD, Roberta Di Padua la drammatica rivelazione: “Non so se sono pronta a tornare”

Gli ultimi avvenimenti dello studio di UeD che hanno visto coinvolta Roberta Di Padua, sicuramente non si sono rivelati favorevoli per l’ex dama. La dama aveva abbandonato il parterre femminile del trono over con l’uomo che credeva quello della sua vita: Riccardo Guarnieri.

Vedere questo sogno infrangersi sotto i suoi occhi, dopo appena pochi mesi, deve essere stato per lei difficile da digerire. L’ex dama, in effetti, sembra stia ancora facendo i conti col passato. In molti avrebbero scommesso su un suo rientro in studio, una volta finita la relazione con Guarnieri. A quanto pare, però, non sarà così.

Roberta ho bisogno di solitudine e di tempo, e non sembra aver raggiunto la tranquillità tale da potersi rimettere in gioco. A rivelarlo è stata lei stessa, nel corso di un’intervista ufficiale che ha già fatto il giro del web. A quanto pare, con tutta probabilità, a settembre Roberta non tornerà a far parte del cast di UeD.

Queste le parole dell’ex dama: “Non so se sono pronta. Non so che effetto potrebbe farmi lo studio, e magari correre il rischio di rivedere qualcuno o parlare di Riccardo”. Una presa di coscienza molto matura da parte della Di Padua, che si rende conto che questa rottura è una ferita ancora troppo fresca per essere stuzzicata. Per il momento, quindi, i fans possono abbandonare l’idea di un suo rientro.

Abituarsi all’addio è difficile, rivela Roberta: “Ci sono alti e bassi, ma sta andando sempre meglio. Ci sono momenti di nostalgia, ma anche attimi in cui la mente è svagata”. Di certo però, a peggiorare la situazione concorre la consapevolezza che con Riccardo Guarnieri sia rimasto dell’astio e delle incomprensioni: “Con tutti i miei ex ho mantenuto un buon rapporto, ma non con Riccardo. Magari con il tempo. Mi dispiace molto non aver avuto un confronto con lui. E’ rimasto un rapporto irrisolto”.