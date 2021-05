Dalle ultime anticipazioni di UeD abbiamo avuto delle notizie scottanti su Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. I due erano tornati in studio per svelare i motivi della loro rottura, ma le cose per la dama non sono andate come previsto. Ovviamente non sono mancate dure critiche e attacchi, nonché scambi di frecciate al veleno tra i due ex innamorati.

Ma ad un certo momento della discussione è arrivata la bomba che ha stupido tutti. Riccardo, infatti, ha deciso di fare in studio una rivelazione scioccante che ha decisamente messo la dama in una brutta posizione. Stando al racconto del cavaliere, è venuto fuori che lui e Roberta avevamo un accordo. I due avevano pattuito il rientro nel programma con lo scopo di rimanervi più a lungo possibile nel programma. Questa mossa avrebbe dovuto attirare l’attenzione sulla dama, assicurandole un cospicuo numero di followers su Instagram.

Questo avrebbe permesso a Roberta di poter guadagnare sulle sponsorizzazioni. Come ci si può bene immaginare, dopo la diffusione di questa notizia l’ex dama di UeD, ha assistito inerme al crollo del numero dei suoi follower. Insomma, Riccardo ha deciso di rovinare in pubblica piazza l’immagine della sua ex.

Dopo questa rivelazione imprevista migliaia di fan si sono infuriati ed hanno chiesto provvedimenti. In particolare, molte richieste sono arrivati alla stessa Maria De Filippi, affinché facesse qualche cosa per punire questa truffa. Certo è che Roberta sicuramente sta pagando a caro prezzo questa sua furbata.

Nelle ultime ore il suo account Instagram ha perso molte migliaia di followers. Sicuramente il suo progetto di monetizzare la sua immagine social è finito male. Amedeo Venza, immancabilmente informatissimo su tutto quanto quello che riguarda il mondo dello spettacolo, rivela che il profilo di Roberta Di Padua ha perso già più di 3 mila followers e la discesa continua.