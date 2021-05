Negli ultimi giorni, dopo gli insistenti rumors su una presunta crisi tra Roberta di Padua e Riccardo Guarnieri la dama e il cavaliere di UeD, i diretti interessati hanno deciso di rilasciare un’intervista. Stando alle rivelazioni di entrambi effettivamente sembrerebbe che la coppia stia passando un periodo difficile. Ma quanto c’è di vero in tutto questo?

In effetti erano stati tantissimi fan che avevano addirittura pensato ad una rottura tra i due. Soprattutto la costante ombra della relazione precedente di Riccardo insieme ad Ida platano. Mentre in un primo momento, tramite i social, i due avevano smentito tutte quante le ipotesi avanzate sul web, calmando il polverone, successivamente è arrivata la testimonianza dell’ex dama, che ha riaperto tutte le discussioni.

Roberta ha parlato al magazine di UeD di una lite molto seria tra lei e Riccardo, che ha portato ad un allontanamento tra i due. Il motivo della lite? Un avvicinamento da parte di Armando Incarnato che ha scatenato la gelosia di Riccardo. Eppure c’è qualcuno che non crede neppure a una parola del racconto di Roberta.

Parliamo dello scrittore di gossip Amedeo Venza, che pensa si tratti solo di una trovata mediatica: “Ma quale crisi, questi stanno sempre insieme. Tutto organizzato per finire a Temptation Island”. Queste le parole di Venza, divulgate tra il pubblico tramite Instagram stories. Nel post, una foto di Riccardo e Roberta descritta così: “Loro fanno di tutto per far credere di essere in crisi e le loro stesse fanpage li sput**nano”.

Ma non finisce qui. A quanto pare l’intenzione di iniziare il viaggio nei sentimenti nel programma sarebbe nata con il solo scopo di fare un torto alla ex di Riccardo, Ida Platano. Questa voce, che ha sicuramente un certo peso nell’economia della visibilità della coppia, ovviamente non è ancora stata né confermata ne smentita. Ma una cosa è certa: sicuramente lascerà una grande discussione da questa indiscrezione.