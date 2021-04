Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua hanno lasciato gli studi di UeD da poco più di un mese ma sono già insistenti le voci su una profonda crisi tra loro. Finalmente l’ex dama del parterre femminile ha rilasciato delle dichiarazioni ufficiali. La dama rivela come stanno veramente andando le cose tra lei è l’ex cavaliere pugliese. L’affinità tra Roberta e Riccardo ha radici antiche, risalenti a prima che lui iniziasse il suo percorso assieme ad Ida Platano.

Dopo lunghissimi tira e molla e varie titubanze i due hanno deciso di abbandonare insieme lo studio del programma per vivere la loro relazione lontano dalle telecamere. Ma già dopo appena un mese da questa scelta reciproca si vocifera di una profonda crisi nel rapporto di coppia tra i due ex protagonisti di UeD. Ai microfoni del magazine ufficiale del dating show finalmente Roberta rivela la verità.

Con Riccardo c’è stata una discussione abbastanza seria e, effettivamente, da qualche giorno i due si sono allontanati. Ovviamente la coppia è ancora gli esordi e i due stanno ancora imparando a conoscersi. La quotidianità è molto diversa da quello che avviene nel programma. Roberta, nel corso dell’intervista, anche rivelato quali sono stati i motivi della lite e sembrerebbe che sia coinvolto anche Armando Incarnato.

Il cavaliere avrebbe chiesto a Roberta di uscire insieme proprio lo stesso giorno in cui ha abbandonato lo studio mano nella mano con Riccardo. Ovviamente l’ex dama non ha potuto non raccontare questo episodio al suo compagno, chiedendogli di mantenere una certa discrezione a riguardo. Riccardo, invece, non ha rispettato la richiesta fatta dalla sua compagna ed ha subito raccontato tutto alla redazione del programma.

Insomma, sembra proprio che questo sia un momento decisamente difficile per la neo coppia, ma in ogni caso i due continuano a vedersi. Secondo Roberta però qualcosa nel loro rapporto si è fermato e la relazione è arrivata ad una battuta d’arresto, nonostante la forte attrazione e i sentimenti reciproci.