UeD, Roberta Di Padua rivela: “Tra di noi intimità si, ma senza baci”

Il Trono Over di UeD riserva sempre dei fantastici colpi di scena. Sono molti i partecipanti a questa versione del dating show che riescono ad attirare l’attenzione del pubblico con le loro dinamiche inaspettate e travolgenti e con le loro storie d’amore più o meno travagliate. Stavolta i protagonisti del gossip nonché della puntata del dating show sono Riccardo Guarnieri e la dama Roberta Di Padua. In questa edizione di UeD, Riccardo Guarnieri ha ripreso la sua conoscenza con la dama.

Il rapporto tra i due era stato interrotto bruscamente. Così, mentre Ida si consola stretta nell’abbraccio della sua famiglia, nel tentativo di dedicare sé stessa agli affetti più cari, Riccardo, dal canto suo, torna alla carica nel dating show. Due anni fa, Roberta era ammaliata da Riccardo ed era certa di provare un forte sentimento per il cavaliere. Guarnieri, invece, pensava l’esatto contrario, nella convinzione di provare solo una forte attrazione fisica.

Ora pare che la situazione sia nettamente diversa, tanto che entrambi hanno ammesso di provare un sentimento, ma al contempo spaventati dalla possibilità di fare scelte azzardate. Durante la scorsa puntata del programma, Maria De Filippi ha dedicato un ampio spazio al rapporto tra i due e dal loro confronto sono emerse diverse problematiche. A lamentarsi è principalmente Roberta, che non si mostra affatto felice della piega che stanno prendendo le cose.

Davanti al pubblico di UeD, la dama spiega di essere insoddisfatta dal cavaliere. Il motivo? Roberta risponde senza peli sulla lingua: “Tra di noi c’è stata dell’intimità, ma lui non mi bacia”. La dama sembra molto frustrata per questo dettaglio che ha rivelato e spiega che la distanza tra loro è causata anche da questo. Roberta, diverso tempo fa, ha esternato a Riccardo i suoi sentimenti.

Il cavaliere, dal canto suo, ha fatto intendere di non sentirsi pronto a decidere o a fare un passo importante come uscire insieme dal programma. Dopo la rivelazione della dama, gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari cercano di venire a capo della questione, facendo domande anche abbastanza indiscrete per avere più dettagli. Riccardo, però, è decisamente piccato dall’argomento e lascia chiaramente intendere di non voler assolutamente raccontare in pubblico i dettagli della sua intimità. Il Guarnieri ha lo stesso tipo di reazione anche quando interviene Maria De Filippi per fare chiarezza.