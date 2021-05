In questa stagione di UeD pare non si sia parlato altro che di Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri. Il lungo tira e molla tra i due protagonisti del dating show attirato l’attenzione di migliaia di telespettatori. Recentemente, dopo aver deciso di abbandonare insieme il programma, la notizia della loro rottura alzato un nuovo polverone.

La (ormai ex) coppia, è tornata poi nello studio di UeD per un confronto subito dopo la rottura. È proprio in quell’occasione che sono venuti fuori gli altarini. Roberta è stata accusata di aver sfruttato il programma per una maggiore visibilità sui social. Ovviamente, La dama annegato tutte quante le affermazioni di Riccardo già in puntata. Ora, la dama ha deciso di ribattere sul punto anche in un’intervista rilasciata al magazine ufficiale di UeD.

Ecco le parole della dama: “Il suo puntarmi il dito contro proprio sulla nostra uscita mi ha fatto malissimo anche perché, se proprio avessi voluto, avrei potuto “allungare il brodo” in altri modi. Credo che si sia sentito colpito nel vivo quando ho dichiarato che Riccardo, a tre giorni dalla scelta, parlava di Ida, del suo ritorno nel programma e del fatto che gli sarebbe piaciuto essere nel parterre per battibeccare con lei (cosa che lui ha ammesso davanti a tutti)”.

“Non ha accettato che io abbia svelato che la seguiva attraverso il mio profilo Instagram privato”. Roberta è convinta che Riccardo non avesse avuto nessuna intenzione di uscire dal programma prima di quanto avvenuto. A dimostrarlo sarebbero stati i suoi atteggiamenti e le sue parole. La dama ha rivelato: “Secondo me no, e lo conferma il fatto che lui è uscito anche con Elisabetta e Antonella, a differenza mia, che non sono uscita con nessuno”.

“Poco dopo che Riccardo è tornato a Uomini e Donne, ho chiuso con Michele e mi sono soffermata solo su di lui. Dal discorso escludo una mezza uscita di quindici minuti con Alessandro. Con lui ho messo subito le cose in chiaro, dicendo anche a lui che ero presa da Riccardo. Penso mi abbia punita per queste ammissioni. Non ha tenuto conto di quanto mi avesse ferita sentirlo parlare della sua ex, dopo tre giorni dall’inizio della nostra storia lontano dalle telecamere”.