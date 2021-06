UeD: Roberta Di Padua si frequenta con un uomo misterioso? L’indiscrezione

Le ultime puntate di UeD si sono rivelate un periodo ben più che burrascoso per una delle (ex) dame del parterre femminile del trono over. Ovviamente, si parla di Roberta Di Padua, per cui la fine della relazione con Riccardo Guarnieri si è tradotta in qualcosa di molto più disastroso della fine di un sogno d’amore. La donna si è ritrovata attaccata su tutti i fronti dopo le rivelazioni del suo ex in Mondovisione.

Roberta ha perso molti followers e molta credibilità e sicuramente affrontare tutto questo deve essere stato molto difficile. Per fortuna, però, la bella stagione è in grado di risollevare anche l’umore più cupo. Così, mentre tutti i partecipanti a UeD si rifocillano in attesa della prossima stagione, anche la Di Padua cerca di ritrovare la sua serenità. Roberta era già partita per una vacanza con il primo caldo, quindi adesso può permettersi di sfoggiare una abbronzatura invidiabile.

Ci sono alcune indiscrezioni, però, che mettono nuovamente l’ex dama al centro delle curiosità. Molti dei suoi followers, infatti, hanno cominciato a vociferare di una nuova delusione d’amore che Roberta avrebbe dovuto affrontare di recente. Tutti i rumors sono nati a partire da una frase che ha postato la Di Padua stessa sui suoi profili social.

Queste le parole dell’ex dama: “Il problema di alcuni uomini è che fanno sempre gli stessi errori”. In molti hanno ipotizzato che questa fosse una frecciatina rivolta al suo ex Riccardo Guarnieri. Altri, invece, sostengono che l’intento dell’ex volto di UeD fosse un altro. Secondo i più informati, Roberta avrebbe di recente frequentato un uomo la cui identità resta un mistero.

La loro relazione sarebbe nata e finita a stretto giro di posta. Ad insospettire ulteriormente i followers è stata una scelta musicale particolare tra i post della Di Padua. L’ex dama aveva pubblicato una foto accompagnata dalla canzone “Mentre aspetto che ritorni” di Renato Zero. Si tratta semplicemente di gusti musicali o la dama ha voluto lanciare un messaggio a questo misterioso spasimante? Non ci resta che attendere che la diretta interessata sveli i nostri dubbi.