Nella scorsa edizione di UeD, Roberta Di Padua è stata senza dubbio uno dei personaggi più discussi. La dama era parte del parterre già da diverso tempo e anni fa aveva avuto un flirt molto sofferto con Riccardo Guarnieri. Quando lui è tornato nel programma i due ci hanno provato ancora, ma con dei risultati disastrosi.

La fine della relazione con Riccardo Guarnieri è accompagnata da una grande quantità di polemiche che ha investito Roberta. L’ex cavaliere, infatti, ha fatto delle dichiarazioni che hanno completamente distrutto la reputazione della Di Padua. Questi due terribili avvenimenti hanno fortemente scosso l’ex dama del parterre femminile, che sta facendo molta fatica a riprendersi da questa forte delusione.

I fan del dating show di Maria De Filippi hanno notato che Roberta aveva pubblicato molte storie nostalgiche, dicendosi abbastanza abbattuta. Niente sembrava andare nel verso giusto per la dama. Forse è proprio per questo che nelle ultime ore Roberta ha deciso di lanciare un annuncio ai suoi followers su Instagram.

La notizia è piombata su tutti i fans come un fulmine a ciel sereno: nel giorno del suo trentanovesimo compleanno, Roberta, che a lungo aveva fatto dei social la sua carriera, ha deciso di prendere una pausa da Instagram. La sua scelta per il futuro è comunicata tramite Instagram, proprio in quelle stories che guardavano in migliaia. L’ex dama di UeD ha anche promesso, di contro, che tornerà presto e con molta più grinta.

Ovviamente, però, i suoi ammiratori più affezionati non possono che chiedersi che cosa sia accaduto alla bellissima donna. Ma vediamo quali sono state le parole della dama di UeD, per salutare tutti quelli che la seguono appassionatamente: “Vado via per un po’. Ci saranno delle persone che non saranno d’accordo, ma io me ne frego, vado dritta per la mia strada. Non si può piacere a tutti”. È chiaro, comunque, che quello della di Padua è solo un arrivederci: “Torno presto, risolvo un po’ di cose e torno”.