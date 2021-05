Le vicende dei protagonisti di UeD di certo non finiscono con lo spegnimento delle telecamere. Ne è una palese dimostrazione Roberta Di Padua, che continua ad essere al centro delle polemiche nonostante abbia ormai da diversi mesi abbandonato lo studio del dating show. La donna era uscita dal parterre femminile del trono over mano nella mano con Riccardo Guarnieri.

Le cose tra i due, purtroppo, sono degenerate rapidamente, infatti dopo appena un mese si sono già separati. L’ex coppia, tornata nel programma per parlare della fine della relazione, ha in quell’occasione alzato un vespaio. Riccardo accusato Roberta di aver preso parte al programma solo per notorietà, lei di contro accusa del suo ex di essere ancora innamorato di Ida Platano. Insomma, ne sono state dette di tutti i colori, il gossip continuano anche al di fuori dello studio di UeD.

Più di recente, però, è un’altra notizia che ha messo di nuovo la Di Padua al centro delle cronache rosa. L’ex dama del parterre femminile del dating show è molto attiva sui social ed è seguita da moltissimi fan affezionati. Roberta affermare la notorietà non ha affatto modificato il suo stile di vita, ma molti sono infastiditi dal suo successo.

Nelle ultime ore, è stata proprio la Di Padua a rivelare una spiacevole verità. Da vari mesi, a quanto dice la dama, un presunto blogger la perseguita offendendola e minacciandola. La situazione è arrivata al limite, tanto che anche i suoi familiari amici intimi cominciavano ad essere tremendamente preoccupati.

Finalmente, però, oggi Roberta ha dichiarato che il peggio è passato. L’ex dama ha avuto la conferma che dietro questo stalker si cela una persona che conosce da molto tempo. Finalmente, Roberta può mostrarsi serena e tranquilla, ora che conosci il nome di chi la perseguita. Può percorrere le vie legali per far sì che questa persona riceva quello che si merita.