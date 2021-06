UeD, Roberta e Ida Platano si incontrano. Poi la Di Padua rivela: “Ho scritto a Riccardo”

Quella tra Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri si sta rivelando un’epopea senza precedenti. I due ex protagonisti di UeD hanno fatto divampare un bell’incendio, che recentemente è stato attizzato da alcune dichiarazioni fatte da Roberta. I due avevano deciso di separarsi ufficialmente a Giugno, ma a quanto pare di recente l’ex dama aveva deciso di ricontattare Riccardo.

Lui, però, pare che abbia rifiutato ogni approccio, evitando Roberta. Ma La Di Padua ha anche qualche altra cosa da raccontare. L’ex del parterre femminile del trono over ha rivelato di avere incontrato l’ex di Riccardo, Ida Platano, in aeroporto. L’ultimo incontro (o meglio scontro) tra Roberta e Riccardo, invece, risale a quando i due si sono dati battaglia nello studio di UeD. Proprio per questo l’ex dama avrebbe voluto parlare con Riccardo.

Roberta, ai microfoni del magazine ufficiale del dating show, ha svelato come sono andate le cose: “Gli ho scritto due messaggi. Prima un ‘come stai?’ e poi un messaggio più lungo e strutturato in cui ho sottolineato che ero dispiaciuta per come fosse andata a finire, per il male che a vicenda ci eravamo fatti”.

E ancora: “Gli ho anche scritto che, per quanto mi riguarda, avrei comunque portato con me il bello della nostra relazione. Purtroppo però non ho avuto nessuna risposta diretta. Riccardo ha chiamato Valentina Autiero, chiedendo a lei il motivo per il quale gli scrivevo visto che la storia era finita”.

Subito dopo, Roberta racconta il retroscena avvenuto con Ida Platano in Aeroporto: “È stata lei a notarmi e a venire da me per salutarmi, poi ci siamo fermate a fare quattro chiacchiere. Abbiamo avuto un confronto bellissimo durante il quale ho provato una forte empatia e l’ho sentita molto vicina. Siamo state sincere l’una con l’altra. Abbiamo parlato del fatto che all’inizio non ci eravamo troppo simpatiche proprio perché eravamo interessate allo stesso uomo. Poi abbiamo iniziato a confidarci le nostre esperienze e ho capito di avere avuto le medesime difficoltà e gli stressi problemi”.