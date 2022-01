UeD: Roberta Giusti, dopo la scelta, si fa un tatuaggio. Una dedica speciale

È andata finalmente in onda la puntata di UeD sulla scelta di Roberta Giusti. Oggi la tronista sta vivendo le prime settimane d’amore insieme alla sua scelta, Samuele Carniani. Delle indiscrezioni rivelano che Roberta ha trascorso il Capodanno in compagnia di 2 suoi amici. Stiamo parlando di Andrea Nicole e Ciprian.

Fonte studio Instagram

Nessuna traccia di Samuele, ovviamente, perché la puntata della scelta non era ancora andata in onda e per riservatezza non potevano far trapelare nulla. Ma ad oggi, dalle prime foto postate sui social, si sa che la loro storia prosegue per il meglio. Ma ciò che lascia piacevolmente colpiti i fans è stato il tatuaggio che la tronista si è da poco fatta. Samuele accompagna la sua dolce metà, che ha scelto di tatuarsi una scritta sul braccio che cita così: “Ciò che è destinato a te troverà il modo di raggiungerti”.

Un sorta di promemoria, data l’esperienza appena vissuta sul trono classico di UeD. La fatidica puntata è andata in onda l’11 e il 12 di gennaio. Dopo un percorso di circa tre mesi, la ragazza ha finalmente trovato l’anima gemella. E dopo aver trovato il coraggio di confidare a Luca che non sarebbe stato lui la sua scelta Roberta, tra le lacrime, riesce a parlare con Samuele.

Fonte studio UeD

“La pazienza a volte è la scelta giusta. Ora so cosa vuol dire aspettare quando si vuole veramente qualcuno” dice. Poi prosegue e spiega: “Ho trovato una persona che mi ha teso la mano, una persona con la quale mi sento la versione migliore di me. Le paure me le tengo perché vorrei che iniziassero a diventare certezze fuori da qui”.

Parole che hanno incontrato anche il pensiero di Maria De Filippi. La conduttrice, rivolgendosi alla ragazza, in linea con le parole appena pronunciate, dice: “Fai bene a scegliere chi non ti assomiglia, è l’unico modo che ti aiuta a crescere”.