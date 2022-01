Samuele e Roberta, le prime parole dopo il programma: “Se questo non è amore, se tu non sei amore, allora l’amore non esiste”

E andata in onda finalmente la puntata della scelta di Roberta Giusti. Con lei si chiude il percorso dei tronisti della prima parte del programma. Roberta è salita sulla sedia rossa circa tre mesi fa, oggi esce dal programma più felice che mai mano nella mano con Samuele. Il corteggiatore è veramente molto preso anche se c’è da dire che effettivamente i due ragazzi hanno un carattere estremamente diverso.

Lui sentimentale e calmo. Lei sfuggente e peperina. Una diversità che piace molto a Maria De Filippi. La conduttrice rivolgendosi alla ragazza, le dice: “Fai bene a scegliere chi non ti assomiglia, è l’unico modo che ti aiuta a crescere”. Una volta tornati sui social, Samuele ha voluto rivolgere un pensiero a tutte le persone che lavorano nel programma. Ha voluto ringraziare tutti coloro che lo hanno supportato.

Fa anche delle storie Istagram, in cui si vedono i primi incontri tra lui e Roberta Giusti con una dedica: “Quest’esperienza mi ha insegnato molto. Ho capito quanto è importante concedersi ad una persona, quanto è importante andare incontro ad una persona. In questo caso a te Roberta, che sei la cosa più bella che mi potesse capitare. A te che hai voluto capirmi, ascoltarmi e che ti sei concessa a 360 gradi mettendo da parte le tue paure e mostrandomi tutte le tue fragilità”, scrive l’ex corteggiatore toscano.

“Non voglio dilungarmi troppo con le parole, preferisco mostrarti e confermarti giorno per giorno quello che provo per te.. rendendoti ogni giorno il più bello”, poi la dedica per la sua dolce metà. “Grazie per la persona speciale che sei, ti amo”.

Immediata la risposta della tronista, che a sua volta scrive: “Auguro a tutti di trovare qualcuno che non vada via neanche nei momenti peggiori, di trovare una persona accanto alla quale sentirvi la versione migliore di voi stessi e di saper riconoscere la bellezza dei vostri sentimenti nonostante tutte le difficoltà. Auguro a tutti di tremare a ogni sguardo, di sentire le farfalle nello stomaco a ogni bacio, di avere le mani strette costantemente con quelle della persona che vi completa”. Poi conclude: “Io ho avuto la fortuna di trovarlo, e tutto questo porta il tuo nome, Samuele. E se questo non è amore, se tu non sei amore, allora l’amore non esiste“.