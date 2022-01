UeD, come ogni anno, è andato in pausa per le feste natalizie lasciando più di qualche situazione in sospeso. Una tra tutte è quella della scelta di Roberta, che sebbene sia già avvenuta sarà mandata in onda a Gennaio, quando riprenderà il programma.

Fonte studio UeD

Ormai grazie alle tante anticipazioni trapelate tutti sanno che la scelta della giovane tronista romana è ricaduta sul corteggiatore Samuele. Il ragazzo però ha lasciato molti indizi sui social che in un certo senso fanno più chiarezza sulla relazione appena nata. Infatti tutti i fans del programma di UeD stanno cercando di capire se i due stanno trascorrendo queste vacanze insieme come una coppia oppure ognuno per proprio conto.

Ma forse qualcosa non è andata per il verso giusto. Samuele infatti ha pubblicato sui social una foto che lo ritrae solo soletto, seduto sotto l’albero di Natale, con in testa il cappello di Babbo Natale. Questo scatto ha fatto insospettire i numerosi fan. Ma una cosa va assolutamente messa in chiaro.

Fonte studio UeD

I ragazzi, prima della messa in onda della scelta, per vincolo contrattuale non possono pubblicare foto che li ritraggono assieme. Alcuni pensano che la foto di Samuele, che lo ritrae felice in famiglia, celi in realtà anche la presenza di Roberta. Non sono trapelate ulteriori notizie che confermano o smentiscono la loro unione in questo momento.

Intanto non ci resta altro da fare che attendere la messa in onda della scelta per capire come i due abbiano effettivamente trascorso le loro prime feste comandate insieme. Quindi tutti sperano che questo sia nient’altro che una conferma: i due innamorati stanno continuando la loro storia d’amore lontano dai riflettori. Non ci resta che aspettare la fine delle festività e la messa in onda della puntata della scelta della tronista Roberta.