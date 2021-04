La nuova puntata di UeD torna a puntare il focus sull’amatissima dama Gemma Galgani. La bionda torinese ci regala una puntata carica di emozioni e anche questa volta piena di scontri. Dopo aver mandato su tutte le Tina Cipollari con insistenti domande su alcune dichiarazioni, la dama ha un confronto abbastanza ambiguo con Roberto.

Il cavaliere pugliese è entrato nello studio del dating show appositamente per conoscere la dama torinese e lei sembra essere molto interessata a questa frequentazione. Eppure, l’inizio di questa conoscenza procede a passi lenti: i due stanno appena iniziando a conoscersi e recentemente sono stati insieme in esterna.

Durante l’uscita, la dama ha domandato: perché a 54 anni non hai ancora sentito l’esigenza di dividere la tua quotidianità con un’altra persona?. Il cavaliere, dal canto suo, risponde: “Per paura di farmi male”. Subito dopo Roberto rimarca la profonda differenza tra lui e Gemma: lui ci va con i piedi di piombo, mentre lei è sempre pronta a buttarsi anima e cuore in ogni storia, anche a costo di star male”.

E ancora: “Una volta in studio, entrambi decidono di voler continuare a conoscersi e incontrarsi. Eppure, Gemma non sembra totalmente convinta. Come al solito, Tina Cipollari non può fare a meno di esprimere i suoi dubbi sull’interesse reciproco di Roberto e Gemma, che secondo lei non è sincero. “Oltre all’eleganza, cosa ti piace di Gemma?”, chiede Tina.

“Non l’ho ancora vista nuda”, lasciando senza parole non solo la dama ma anche tutti i presenti nello studio di UeD. La Galgani è assolutamente spiazzata mentre Tina continua ad incalzare. A quel punto il cavaliere aggiunge: “Mi piacciono le gambe“. Gelo in studio. Nonostante questa gaffe, Gemma Galgani ripete di voler portare avanti questa conoscenza, anche se, come spiega, non ha sentito nessun colpo di fulmine come invece era successo con altri suoi pretendenti. Possibile che nasca qualcosa tra Gemma e Roberto? staremo a vedere.