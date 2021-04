Un ex di Gemma Galgani rivela: "Ne sono uscito devastato. Ho pensato in convento"

Gemma Galgani è da tempo uno dei personaggi cardine di UeD. Sono innumerevoli i cavalieri che si sono susseguiti nello studio del dating show di Mediaset appositamente per conoscere e corteggiare la bionda torinese. Purtroppo però nessuno di loro è riuscito a conquistare il cuore della dama, che attualmente è ancora alla ricerca dell’anima gemella.

Essendo un personaggio molto in vista, i gossip su di lei sono migliaia, così come le storie dei suoi pretendenti. In particolare, ultimamente ha fatto scalpore nel web la testimonianza di un suo ex corteggiatore che, una volta chiusa la relazione con Gemma, avrebbe pensato di chiudersi in convento.

Il cavaliere in questione avrebbe avuto una liaison durata diversi mesi con la dama a stretto giro di posta dalla separazione di Gemma Galgani con Giorgio Manetti (A K.A. Il Gabbiano). Parliamo di Rocco Fredella, che ultimamente è stato intervistato da Fralof per Più Donna. L’ex di Gemma ha fatto una rivelazione davvero inaspettata ai microfoni del settimanale: aveva pensato di chiudersi in convento dopo aver partecipato a UeD.

Ecco le parole dell’ex cavaliere: “Sono stato a UeD 10 mesi e ne sono uscito devastato. La frequentazione con Gemma è durata 6 mesi ma è stata un tira e molla. Lei cerca un amore che non esiste, io cerco un amore vero”. Rocco, subito dopo, ha spiegato cosa ha provato all’uscita dal dating show: “Uscito dal programma ho detto solo una cosa se non trovo l’amore me ne vado in convento. Avevo preso accordo con un convento in Umbria. Io sono credente e non praticante ma se non trovavo Doriana ci andavo. Volevo fare pulizia mentale perché non credevo più nell’amore vero perché da Uomini e Donne sono uscito devastato”

.

“La verità è che desideravo far parte di una vita misera ma di qualità e purificarmi da tutto quello che era successo in trasmissione. Volevo chiudere con quella vita e stare li finché non fossi stato pronto a tornare alla realtà. Quando ho conosciuto Doriana mi ha fatto capire che è l’amore vero, sincero, rispettoso. Lei mi ha detto che non ero una persona da convento”.