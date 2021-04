UeD, Samanta Curcio confessa il suo tormento: “Chi non lo ha provato non può capire”

Samantha Curcio è l’attuale tronista di UeD. Oggi, nel corso della puntata del dating show si è raccontata, dicendo di aver sofferto di un attacco di panico. Durante le settimane in cui ha seduto sul trono più agognato in tv, la giovane protagonista del programma firmato Maria de Filippi ha svelato molto di sé, soprattutto per quanto concerne i suoi sentimenti.

Samantha è la prima tronista curvy nella storia di UeD, è questa avventura da Maria De Filippi è una meta ambita e molte ragazze possono condividere questo obiettivo. Nel video dimostrativo, Samantha ha parlato della sua difficile esperienza emotiva, ma anche di come la sua figura formosa le ha formato il carattere, rendendola più forte e determinata. Tuttavia, finora, Tinada non ha parlato di attacchi di panico e di come la influenzano in molte relazioni.

La tronista si era messa in realtà dalla parte della corteggiatrice di Giacomo, Carolina. Quest’ultima aveva rivelato al giovane di aver imparato come controllare le sue emozioni e il suo stato emotivo. La mancanza di controllo in passato l’ha fatta cadere nello stesso tipo di disturbo da panico. La commossa tronista ha raccontato a Giacomo la fatica nel cercate di non essere influenzata dai suoi sentimenti. Soprattutto ha spiegato che avrebbe soppresso le sue emozioni, perché la mancata gestione può portare forti insicurezze e ulteriori problemi.

La storia di Carolina ha commosso Samantha, che è intervenuta e ha annunciato di comprendere le sue difficoltà e di provare lo stesso. Era anche lei influenzata dagli attacchi di panico e solo chi conosce questa sensazione può capire.

Sebbene Samantha Curcio abbia un’apparente fiducia in sé stessa, la forte razionalità che dimostra nella scelta del candidato giusto nasconde le sue vulnerabilità, che non sono necessariamente legate alla forma del suo corpo. In un modo più consapevole e maturo, Samantha non ha esitato a mostrare il lato nascosto del suo stile di vita. La tronista sembra essere ben consapevole dell’insicurezza e della vulnerabilità che alcuni rapporti e sensazioni possono causare.