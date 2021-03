UeD: smascherato il segreto della nuova tronista Samantha Curcio

Ancora sospetti nel salotto di UeD. Le ombre del dubbio ora riguardano la nuova tronista Samantha Curcio. La ragazza è stata presentata come la “tronista normale della porta accanto”. Eppure, Samantha aveva già dimostrato di essere vicina al mondo dell’arte e dello spettacolo con la sua partecipazione ad Alta Infedeltà di Real Time. La ragazza, ovviamente, era nel programma in qualità di attrice.

“Cresco in una normalissima famiglia del sud, fatta di alti e bassi, di principi, severità ma anche di pastasciutta! Un po’ tanta pastasciutta…” così si era presentata la ragazza a UeD. Eppure, il suo passato recitativo era stato accuratamente omesso dalla ragazza nel corso del provino per entrare nel dating show. Perché mai?

Questo ovviamente ha destato molti sospetti, tanto che VeryInutilPeople, una volta notata questa piccola incongruenza, ha deciso di fare chiarezza. Al riguardo, sulla piattaforma possiamo leggere: “Nelle ultime ore, la trasparenza di Samantha è stata messa in dubbio da alcuni utenti. La Curcio, infatti, il 14 marzo del lontano 2017 ha partecipato ad Alta Infedeltà, noto programma di Real Time in cui vengono messi in scena tradimenti coniugali”.

UeD: arrivano le prove

Di seguito, sono state rese pubbliche alcune foto della tronista proprio nel corso della sua comparsa nel programma. Ancora, su VeryInutilPeople si può leggere: “L’episodio in questione è il settimo della stagione 4 e si intitola La mia miglior nemica. Nella puntata Samantha veste i panni di Barbara, aspirante modella con un debole per gli uomini impegnati”.

“Stando alla trama la 25enne vive a Roma e condivide un appartamento con Matilde, studentessa di biologia che col tempo è diventata la sua migliore amica. Barbara finisce per invaghirsi di Francesco, fidanzato della coinquilina, e il tradimento farà scoppiare la coppia e metterà in crisi l’amicizia tra le due”. Il web, a questa notizia, si è scatenato. Non è chiaro perché questa partecipazione sia stata insabbiata da Samantha Curcio, ma di sicuro c’è bisogno di far luce al riguardo.