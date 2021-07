Volano stracci tra due ex volti noti di UeD. Stiamo parlando dell’ex tronista Samantha Cuccio e l’ex corteggiatore Alessio. Quest’ultimo, ha ricevuto tantissimi messaggi di critiche da parte dei fan della sua ex . L’ex corteggiatore, decide quindi di controbattere e sceglie di farlo pubblicamente .

Attraverso le storie di Instagram, il ragazzo replica alle accuse: “Io mi diverto, sono in vacanza e mi voglio divertire. Faccio quello che voglio quindi non mi mandate messaggi. A me non va di spiattellare tutto su Instagram. Ma qualcuno mette storie , poi le toglie, parla di rispetto, parla di tante cose. Io non vado a cercare consensi su Instagram, non me ne frega niente”.

Alessio accusa Samantha di cercare consensi sui social e, non digerisce, i comportamento della sua ex . A tal proposito continua scrivendo: “A 27 anni non metto storie su Instagram per cercare consensi dalla gente , poi li tolgo non faccio questi giochetti”. Pare proprio che tra i due ci sia ancora molta tensione.

La fine della loro relazione ha smosso non poche polemiche. Infatti risale solo a pochi giorni fa, il post che Samantha aveva pubblicato. La ragazza aveva lanciato pesanti accuse nei confronti di Alessio . L’ex corteggiatore, era stato pizzicato in atteggiamenti confidenziali con un’altra ragazza. Le foto dell’accaduto, hanno fatto presto il giro del web.

I fans avevano immediatamente preso le difese della tronista, la quale si dice estremamente delusa dal comportamento del fidanzato . Innumerevoli i commenti e frecciatine tramite social dei due . Un botta e risposta senza fine, una vera e propria battaglia social . Oggi dopo aver messo in chiaro la fine la fine della loro storia, Alessio si dichiara stanco delle polemiche. Di sicuro, ci sarà a breve, una risposta a questo ultimo post da parte dell’ex tronista di UeD. I fans già sono pronti. Ne vedremo delle belle.