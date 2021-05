Le registrazioni di UeD di questa settimana preannunciano grandi novità tra i protagonisti del dating show. Samantha Curcio, la tronista del trono classico, sembra sia arrivata al fatidico momento della scelta. La ragazza ha deciso di abbandonare il programma mano per la mano insieme ad Alessio. Nel fare questo però, ha lasciato tutti quanti i presenti sbigottiti.

La tronista, infatti, al momento della scelta, ha deciso di non far uscire Alessio dallo studio. Quando è entrato Bohdan, il suo rivale, era quindi ancora presente. Il ragazzo, così facendo, ha subito capito di non essere la scelta della tronista. Dalle anticipazioni abbiamo avuto una descrizione abbastanza accurata di quanto avvenuto. Si arriva quindi a far uscire i corteggiatori per fare la scelta.

Samantha ringrazia tutti e in particolare Maria De Filippi. La tronista si dice dispiaciuta se qualche volta non è stata all’altezza della situazione, ma assicura di essere stata sempre sé stessa nel bene e nel male. Confessa inoltre di essere rimasta ferita dai tanti attacchi subiti sui social come davanti a chi la chiamava “la porchetta dagli occhi azzurri”.

Sul VicolodelleNews, si legge che il primo a fare il suo ingresso è Alessio. Il pubblico di UeD, rimane sbigottito, perché in genere il primo è la non scelta. Proprio per questo non si aspetta assolutamente di esserlo. Il ragazzo è evidentemente molto nervoso. Alessio rimane guardingo per tutto il tempo, finché lei non confessa di non aver mai fatto una dichiarazione d’amore ad un uomo. La tronista spiega che lui l’ha fatta sentire sempre bella, una principessa. Prosegue spiegando come lui l’abbia saputa leggere, prendendola sempre con dolcezza.

Lui non risponde ma d’impulso l’abbraccia e la bacia. Partono le note della canzone di Sangiovanni “Tutta la notte” tra i petali di rosa. Poi, viene descritto il momento in cui è entrato il secondo pretendente. Tina Cipollari non ha perso occasione per lanciare una frecciata al corteggiatore che stava entrando in studio: “Come vedi non sei tu la scelta”, dice riferendosi ai petali per terra. Samantha spiega le sue motivazioni al pretendente che va via quasi subito senza neanche guardarla negli occhi.