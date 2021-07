Chiara Nasti nuovamente al centro delle polemiche social. Non è la prima volta che l’influencer napoletana subisce degli attacchi in rete. Questa volta il popolo del web si è scagliato contro l’ex protagonista dell’Isola dei Famosi per aver fatto un nuovo tatuaggio. Nulla di strano per gli utenti, se non per il fatto che l’influencer ha deciso di tatuare il suo volto sul braccio.

Qualche ora fa Chiara Nasti ha voluto condividere con i suoi followers il nuovo tatuaggio che ha deciso di fare. Tutto ciò, però, ha posto l’influencer al centro di una vera e propria bufera social. Il tutto perché Chiara ha mostrato il tatuaggio del suo volto sul braccio.

Il tattoo è stato realizzato su gran parte del braccio e ritrae il viso di Chiara con un foulard addosso. Oltre a ciò possiamo notare un cuore sul naso e un paio di occhiali da sole. Il dettaglio principale, comunque, è rappresentato dalla corona che Chiara porta in testa.

Inutile dire che poco dopo la sua condivisione sulla sua pagina social si è scatenata una vera e propria bufera. Se da un lato alcuni hanno apprezzato il nuovo tattoo dell’influencer, altri l’hanno fortemente criticata non capendo il motivo di questa scelta.

A fare chiarezza ci ha pensato proprio Chiara la quale si è lasciata andare ad un duro sfogo. Queste sono state le parole dell’influencer napoletana:

Non capisco perché vi indignate così tanto per il fatto che mi sia fatta me stessa sul braccio, sul mio braccio tra l’altro… mio! Ve lo fate anche voi. Vi fate una bella Nasti sul braccio, vi regalo un po’ di autostima.. pensateci.

Non è la prima volta che Chiara Nasti finisce al centro delle polemiche per un tatuaggio. Ricordiamo infatti che lo scorso anno sull’influencer si era abbattuta una pioggia di critiche dopo un tatoo fatto con la sua migliore amica. In quell’occasione le critiche erano stati rivolte per il fatto che c’era stato da parte del tatuatore un errore.