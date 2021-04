L’ultimo episodio di UeD ha visto la furia di Tina Cipollari scatenarsi contro uno dei cavalieri. La bionda romana ha perso le staffe contro Biagio Di Marco, dopo aver sentito le sue dichiarazioni. Il cavaliere dice di voler approfondire la conoscenza con la dama Sara, in modo anche da farsi perdonare. Sara, infatti, è rimasta offesa dal fatto che Biagio abbia cercato contatto con altre donne nel programma.

Il cavaliere fa il suo ingresso in studio con un dono per la dama che sta corteggiando: una splendida collana con un cuore simbolico. A quanto pare infatti il cavaliere avrebbe deciso di impegnarsi seriamente e il cuore sarebbe il simbolo dell’esclusiva che vuole dare alla dama. Sara, però, rifiuta il regalo dicendo queste emblematiche parole: “Non sono in vendita. Se vuoi, corteggiami”.

Inutile dire che Biagio è rimasto molto deluso da questa risposta e, per questo, decide di far entrare in studio una nuova dama per pura ripicca. Il cavaliere non rivela subito le sue intenzioni, però, e prende tempo chiedendo un ballo con la nuova arrivata. È in quel momento che è scoppiata la reazione di Tina Cipollari che ha mandato lo studio nel caos: “Questa regola che ha inserito lui… Ci deve ballare e poi decide? La regola non è questa Maria! Che cosa cambia: se a me arriva un uomo davanti subito capisco se mi piace”.

E ancora: “La domanda è: ti piace questa signora? La domanda ha due risposte. Maria non ci balla, la musica non deve partire perché questo è un altro momento che lui sfrutta. Non vale un c**o se dice che è interessante. Non partisse la musica perché ti giuro, vado e distruggo la regia oggi!!”.

Nonostante le lamentele dell’opinionista di UeD, Maria De Filippi, ridendo sotto i baffi, concede ai due di ballare. Non ci rimane che attendere per scoprire se l’intuizione di Tina è azzeccata.