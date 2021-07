Da quando gli studi di UeD hanno chiuso i battenti per le vacanze estive, i telespettatori sembrano aver iniziato a scommettere sulle coppie in procinto di… scoppiare. Al centro del mirino ci sono i protagonisti del trono classico e, dopo la vicenda di Jessica e Davide, ora tocca a Samantha Curcio e Alessio Cenniccola.

È diverso tempo ormai che le principali testate di gossip, nonché gli influencer più informati, vociferavano di una crisi nella coppia, arrivando addirittura ad ipotizzare una rottura. Da ultimo, a fare scandalo, erano stati alcuni scatti divulgati sui social in cui si poteva vedere Alessio in atteggiamenti particolarmente intimi con una donna mora. La smentita da parte dei diretti interessati era stata immediata.

La ragazza era solo un’amica dell’ex corteggiatore e non c’era nessun presunto tradimento. Ora, però, la situazione sembra essersi completamente ribaltata. Sui media corre la notizia ufficiale della rottura definitiva tra i due. A rivelare quanto è accaduto è proprio l’ex tronista Samantha. In un lungo sfogo affidato ai social, la Curcio rivela tutti i motivi che l’hanno spinta a questo.

Ecco le parole della ragazza: “Non riesco a stare in una relazione in cui manca il bacio del buongiorno ed anche quello della buonanotte. E non riesco a stare in una relazione in cui manca il dialogo, in cui non ci sono abbracci o attenzioni di nessuna natura. Fin quando le discoteche saranno più importanti di me, io non saprò rimanere. Ho giudicato ed offeso la vita di Alessio. In un momento di forte rabbia, l’ho bloccato su qualsiasi tecnologia. E ho detto cose che non pensavo pur di gridare aiuto. Sicuramente ho sbagliato questo”.

Poi, Samantha Curcio tocca il tasto dolente: le foto divulgate su internet. Quella è stata forse la goccia che ha fatto traboccare il vaso: “Quelle foto sono state una goccia in mezzo ad un mare pieno di incomprensione, intolleranza, nervosismo, competizione, non amore. Siamo due persone totalmente opposte, con trascorsi e modi di vivere troppo diversi“.