UeD: sapete chi è la figlia di Tinì Cansino? La ragazza è una famosa attrice

Il seguitissimo programma UeD, condotto da Maria De Filippi in onda su Canale 5, ormai da tanti anni regala al pubblico volti storici e di rilievo. Tra di loro troviamo l’opinionista Tinì, amata per il suo carattere mite e mai fuori posto. Ci sono delle interessanti curiosità sull’opinionista che non tutti sanno. Sapete chi è la figlia?

Fonte Studi set film

Difficile da credere, ma si tratta una giovane ragazza nonché personaggio già noto al mondo dello spettacolo. Andiamo per ordine. Tinì da molti anni affianca Gianni Sperti e Tina Cipollari nel ruolo di opinionista di UeD. Il suo carattere tranquillo e sempre molto composto l’ha resa molto amata dal pubblico.

La sua vita è nota per il suo passato televisivo, ma del suo privato la donna parla sempre molto poco. Tinì infatti ama la riservatezza. Ma dopo alcune ricerche si scopre che una delle figlie di Tinì in realtà è un volto noto del piccolo schermo. La ragazza è già un’attrice molto affermata.

Un talento che non è passato di certo inosservato anche per la partecipazione ai film con l’attore romano Carlo Verdone. Lei si chiama Tamara, ed è stata una protagonista principale del film Io, Loro e Laura. Buon sangue non mente, infatti come ben ricordiamo tutti anche Tinì oltre ad essere stata una showgirl del ‘Drive In’ ha anche interpretato diversi ruoli in molti film.

La giovane figlia d’arte ha già un bagaglio di esperienza molto colorito alle spalle. Infatti Tamara ha fatto la sua gavetta, nonostante la sua giovane età, grazie a una carriera ricca di esperienze con varie partecipazioni in molti film. Insomma una carriera tutta in salita quella che aspetta Tamara, di cui, data la sua giovane età, sentiremo ancora parlare molto.