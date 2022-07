Gli studi di UeD hanno chiuso i battenti da ormai diverso tempo eppure i protagonisti del dating show (soprattutto quelli del trono over) continuano a tenere alta l’attenzione su di sé. Il pubblico è incuriosito dalle vicende personali di dame e cavalieri del parterre del programma.

Di contro gli stessi volti più noti del dating show amano condividere informazioni con i loro seguaci più appassionati. Di recente a far discutere è stato uno dei personaggi più chiacchierati del parterre maschile del programma.

Spesso lui finisce al centro delle polemiche per via del suo modo particolare di relazionarsi alle dame. Avete già capito di chi stiamo parlando? Ovviamente del cavaliere partenopeo Armando Incarnato che finisce nel mirino degli esperti di gossip, per via di una rivelazione inaspettata di una persona, che lo conosce molto bene.

Di recente Armando aveva mostrato al pubblico di UeD il suo cambio di look: un biondo platino molto appariscente che contrasta nettamente con la sua carnagione. In molti lo avevano criticato per questa scelta. Per questo, Incarnato aveva pubblicato un lungo video suo social, nel quale si sfogava per i continui attacchi subiti.

Ma a stretto giro di posta dalle critiche che (anche) questo video gli hanno procurato, è arrivata una segnalazione che fa sfigurare il cavaliere agli occhi di tutti suoi fans. Il cavaliere, nel suo video-sfogo aveva spiegato di dover cambiare spesso aspetto e look per non essere riconosciuto per strada.

A detta del partenopeo, la sua fama lo costringerebbe a questo pur di vivere un’esistenza tranquilla e per poter proteggere la sua privacy. Una spiegazione che non regge molto, soprattutto se si guarda i commenti presenti sotto il post su Instagram.

“Vivo a due passi da dove abita lui, credetemi neanche la mamma se lo ca**! Vi giuro! Che devo raccontarvi… È solamente un esaltato antipatico e nessuno se lo ca** di striscio. Presuntuoso e arrogante”. Insomma, proprio una figuraccia per Armando.