UeD come ormai il pubblico ben saprà è un programma che da la possibilità ai Cavalieri e alle Dame di confrontarsi per trovare il vero amore. Oggi i riflettori si accendono su Biagio Di Maro e Armando Incarnato: arrivano delle scottanti rivelazioni che riguarda proprio i due cavalieri. Le riviste di gossip si sono occupate della recente notizia che mette in discussione la trasparenza dei due uomini.

Secondo quanto si apprende, Biagio Di Maro avrebbe avuto una storia con una donna mentre il suo percorso a UeD era già in atto. Sulla rivista di Fralof si possono leggere testuali parole: “Lui contemporaneamente frequentava alcune donne del Parterre femminile di Uomini e Donne. Io in quel periodo non guardavo il programma. Lui si presentò e mi spiego che era un cavaliere del programma di Maria De Filippi”.

Poi aggiunge: “Ci disse anche che non poteva avvicinarsi a noi perché doveva rispettare un contratto. Ma nello stesso tempo la mia amica si confidava con me e mi diceva che stavano insieme” queste le parole della segnalazione in questione . Ma non solo: stando al racconto di questa donna viene tirato in ballo anche un altro nome del parterre maschile del programma.

La signora, che vuole rimanere anonima, afferma che i due escono insieme e l’altro cavaliere è Armando Incarnato e su di lui dice: “Ha proposto ad una mia amica di partecipare a Uomini e Donne per corteggiarlo. In quel periodo lui aveva poche corteggiatrici e chiese a lei e un’altra amica di arrivare nel dating show e chiedere di lui”

Fonte studi UeD

E ancora: “Le promise anche che alla fine avrebbe lasciato il programma per uscire con lei”. Ovviamente le dichiarazioni non sono né confermate e né smentite. Non ci resta che attendere ulteriori risvolti per capire realmente l’attendibilità delle fonti e di tali dichiarazioni.