Continua inesorabile il vociare dei fan di UeD sulle tresche estive dei loro beniamini. Le riprese, si sa, si sono interrotte da più di un mese. Però, non si può mettere freno all’amore, e alcune delle conoscenze nate nello studio di Maria De Filippi stanno proseguendo a gonfie vele anche lontano da occhi indiscreti. Questo, ovviamente, non impedisce i fan più accaniti di essere costantemente aggiornati.

In più di un’occasione negli ultimi tempi si era sentito parlare di Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone. I due, dopo una frequentazione turbolenta, hanno ripreso a vedersi assiduamente a pochi giorni dalla fine del programma. A quanto pare questo esperimento sarebbe riuscito alla grande, tanto che i due avevano rivelato di stare addirittura pensando di passare una vacanza insieme per intensificare il loro rapporto.

Tutte queste voci e idee, in breve, si sono trasformate in realtà per la nuova coppia di UeD, avvistati sulle spiagge. Il loro rapporto sembra essere tornato all’originario affiatamento, dato che Luca ed Elisabetta sono stati pizzicati in atteggiamenti ben più che intimi.

A sganciare questo rumor è stata Deianira Marzano, venuta a conoscenza di quanto stesse accadendo grazie alla segnalazione di un follower. La fonte avrebbe inviato alla scrittrice di gossip alcuni scatti della coppia in riva al mare. Stando a quello che si può vedere nelle foto, i due sono molto affiatati.

Il fan che ha spifferato la notizia ha aggiunto anche che Luca ed Elisabetta: “Si baciavano continuamente. Anzi, lei baciava lui”. Insomma, le testimonianze e le foto non lasciano scampo a dubbio: lo studio di UeD sembra aver dato la vita ad una nuova coppia. L’unica domanda che rimane è: cosa accadrà settembre? Con tutta probabilità Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone si presenteranno in studio nelle primissime puntate per ufficializzare davanti al pubblico la loro unione.