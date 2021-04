UeD è pieno di protagonisti che vanno e vengono e le loro vicende da anni appassionano i telespettatori italiano. Fatto sta che il pubblico rimane affezionate alle vicende dei personaggi anche una volta che questi escono dalla trasmissione. Recentissimo il rientro nel programma di Ida Platano, ex dama del parterre del Trono Over a cui moltissimi telespettatori erano particolarmente affezionati.

La dama è stata accolta a braccia aperte nella trasmissione, e a quanto pare ci sarebbe già qualcuno pronto a rientrare nel programma proprio per lei. Certo questo rientro inaspettato potrebbe sicuramente cambiare le carte in tavole tra le frequentazioni di Ida. Il cavaliere che si dichiara pronto a tronare a UeD solo per Ida è Simone Bolognesi, ex cavaliere del trono over. L’uomo è molto seguito sui social ed è solito intrattenere lunghi dialoghi con i suoi followers.

In una delle sue più recenti rubriche sui media, l’ex Cavaliere ha avuto modo di parlare con Germano Avolio (ex di Valentina Autiero), nonché Stefania Montu e Alessandro Bizziato, che stanno insieme da diversi mesi. Finalmente, Stefania ha fatto una grande rivelazione: il motivo che ha tenuto Tina Cipollari fuori dallo studio per così tanto tempo. A quanto pare, la bionda opinionista si è finalmente sposata e al momento è incredibilmente impegnata nel traslocare.

Alcuni curiosi hanno domandato a Simone se progettasse di rientrare nel parterre di UeD. La risposta del cavaliere è stata totalmente inaspettata: “Non avevo pensato di rientrare finché non ho visto Ida di nuovo in studio. Ida è l’unica che negli ultimi due mesi entrando mi ha mosso qualcosa perché mi dispiace non esserci. Rientrerei per corteggiarla”.

Dopodiché, Bolognesi ha fatto un confronto tra Roberta Di Padua, attuale fidanzata di Riccardo Guarnieri, e Ida, che è la sua ex: “Tra Ida e Roberta, vince Ida su tutti i fronti, sia per carattere che per fisicità”.