Attualmente ricopre il ruolo di opinionista insieme a Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. Tuttavia, però, ha dichiarato che dopo la fine del programma si prenderà uno stop televisivo per dedicarsi alla sua unica passione, la musica. Stiamo parlando di Elettra Lamborghini sulla quale, in queste ultime ore, è stato svelato un retroscena importante dell’Isola dei Famosi.

Assente per le prime due puntate a causa della positività al tampone per il Coronavirus, Elettra Lamborghini è potuta tornare finalmente in studio dove svolge il suo ruolo di opinionista in presenza. Nel corso delle puntate, l’eccentrica cantante piace sempre di più ai telespettatori ai quali, però, non passa inosservata anche per un altro dettaglio.

Tommaso Zorzi svela perché Elettra Lamborghini siede distante dagli altri due opinionisti

Infatti, molti sono coloro che hanno notato come durante la trasmissione la regina del twerking sia seduta distante dagli altri due opinionisti del programma, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. A soddisfare la curiosità dei numerosi telespettatori è stato lo stesso Tommaso Zorzi. Il vincitore del GF Vip, dunque, ha rivelato il motivo per cui Elettra Lamborghini è seduta distante agli altri due opinionisti.

Queste sono state le sue parole:

Non c’è un motivo preciso, è per via del protocollo anti Covid. Non c’era spazio sul palco per tre poltrone vicine con un metro di distanza una dall’altra.

E, continuando nella sua spiegazione, Tommaso Zorzi conclude scherzando:

Ma giuro che nessuna Elettra Lamborghini è stata maltrattata.

Dunque, per tutti coloro che se lo fossero chiesto, Elettra Lamborghini siede distante dagli altri due opinionisti per un questione di protocollo anti-Covid. Non c’è nessun’altro motivo dietro questo dettaglio che ha catturato l’attenzione di molti telespettatori.

Nonostante la distanza, però, non manca occasione in cui gli opinionisti durante i momenti di pubblicità, si ritrovano vicini per scattare selfie o salutare il pubblico. Tuttavia, bisogna sottolineare che sono molti i controlli che tutti gli opinionisti, compresa la conduttrice, effettuano per valutare la negatività al coronavirus.