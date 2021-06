Sossio Aruta, insieme alla sua compagna Ursula Bennardo, ha dato sicuramente un contributo notevole a UeD. I due si sono incontrati proprio negli studi del dating show e tra loro è subito scoccata la scintilla. Dopo una partecipazione a Temptation Island, i due innamorati hanno deciso di coronare la loro unione con la nascita della loro primogenita Bianca.

Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, Sossio è riuscito anche a recuperare il rapporto con i figli nati dalla sua precedente relazione. Recentemente, però, l’ex cavaliere ha messo i fans in agitazione rivelando di aver contratto il covid 19 e che sta patendo dei sintomi abbastanza severi. Aruta parla con i suoi followers tramite il suo profilo Instagram e racconta quello che sta passando: “Sarà solo un brutto ricordo questa esperienza, ma certamente non ti permetterò di farla franca. Lotterò come un leone e ti distruggo …maledetto Covid”.

Nella didascalia scritta sotto al post per commentare il video girato, Sossio scrive parole di avvertimento: “Voglio solo dire che comunque si sta malissimo e non vi permettete di sottovalutare questo mostro”. Nel video, Sossio, continua a spiegare la sua condizione e quello che sta passando.

“Purtroppo anche io sono rimasto intrappolato in questa rete del Covid, fortunatamente le mie condizioni non sono gravissime, ma sono giorni che sto malissimo. Ho perso già quattro chili, ho mal di stomaco, mal di testa, debolezza, sono senza forze…un disastro!” dice.

L’ex cavaliere di UeD è sembrato particolarmente affaticato e stanco e questo dettaglio ha decisamente preoccupato molti dei suoi followers, che insistentemente domandano e si preoccupano del suo stato di salute. Proprio per questo motivo Sossio ha voluto rassicurare tutti quanti con un messaggio positivo nelle Instagram stories: “Fortunatamente i sintomi forti sono passati, così come è passato lo spavento. Adesso c’è qualche residuo, ma va molto meglio!”.