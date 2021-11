La nuova stagione di UeD ha regalato al pubblico molti intrecci amorosi. Volti storici ma anche nuovi ingressi nel parterre femminile e in quello maschile del trono over. L’attenzione si concentra in particolar modo su Marika, una delle dame più chiacchierate e seguite del momento.

Fonte studio UeD

La donna ha inizialmente instaurato una conoscenza con Armando Incarnato che però non è andata a buon fine. Successivamente si è accostata all’ex di Ida Platano, Marcello, ma nelle ultime puntate Marika ha dichiarato e non provare nessuna attrazione fisica per il cavaliere.

Tali parole hanno scatenato la furia di Incarnato, che accusa la dama di essere falsa, spalleggiato da Ida Platano la quale non ha mai fatto mistero della poca stima che nutre nei confronti di Marika. In studio sono in molti che dubitano della sincerità della dama, soprattutto circa il fatto che sia realmente interessata a cercare il vero amore.

In tanti sono convinti che la sua presenza negli studi di UeD sia dettata solo ed esclusivamente dalla voglia di visibilità. Però sui social la donna è molto seguita, soprattutto per la sua straordinaria bellezza. Non molto tempo fa la dama ha postato sul suo profilo social una foto di qualche anno fa.

Nello scatto si può notare come Marika di fatto sia praticamente identica ad oggi. Per il momento il suo percorso nel programma ha subìto uno stop, dato che ad oggi chiusa la frequentazione con Marcello la dama ancora non si è confrontata con nessun altro cavaliere. I fans si aspettano un ritorno di fiamma con Armando Incarnato. Sarà davvero così? Non ci resta che seguire i risvolti delle prossime puntate per avere notizie più certe.