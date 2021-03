UeD: sta per tornare il giovanissimo cavaliere. Gemma Galgani è incredula

UeD non smette mai di sorprendere. Finalmente, i fans potranno assistere, a grande richiesta, ad un ritorno incredibile. Non c’è ancora nulla di ufficiale, ma la notizia sembra abbastanza attendibile. A quanto pare Nicola Vivarelli, a.k.a. Sirius, tornerà nel dating show più amato dagli italiani. Presto rivedremo il giovanissimo ex corteggiatore di Gemma di nuovo nel parterre maschile del trono Over.

L’ufficiale della Marina aveva abbandonato lo studio di UeD a Novembre. La sua parte al programma si è interrotta per motivi lavorativi: il giovane Sirius ha dovuto imbarcarsi per una missione tra i ghiacci. Questo, ovviamente, lo ha costretto a chiudere bruscamente la liaison appena iniziata con Veronica, che non l’ha presa troppo bene. Ora, dopo diversi mesi di viaggio, Nicola è tornato in patria, in Italia, ed ha ripreso ad usare i social su cui ha un seguito vastissimo.

Il suo profilo era stato recentemente hackerato, ma il giovane Vivarelli è riuscito senza difficoltà a riprendere in mano la situazione. Proprio poche ore fa, Nicola ha fatto una diretta instagram, per fare un annuncio. L’ufficiale della Marina ha rivelato ai suoi fans che c’è qualcosa che bolle in pentola: Sirius sta preparando una sorpresa che lascerà tutti a bocca aperta. Vivarelli, da bravi gentiluomo, non ha menzionato affatto la dama Veronica, che invece su di lui ne ha dette di tutti i colori.

La dama, infatti, una volta finita la loro frequentazione, ha accusato Nicola di essere falso e bugiardo, arrivando addirittura ad insinuare di aver iniziato la storia con lei solo per tenere nascosta la sua presunta omosessualità. Purtroppo, non abbiamo informazioni più dettagliate o precise e quindi non ci resta che attendere novità, tenendo sempre l’evolversi della situazione sotto controllo.

Certo, non è da escludere un possibile riavvicinamento con Gemma. Sirius infatti non ha mai celato di non aver smesso di pensare alla dama torinese, dopo la prematura fine della loro storia. Durante il periodo di trasferta, Sirius e Gemma Galgani si sono anche scambiato dei messaggi. Che sia giunto il momento per la Galgani di tornare sui suoi passi? Staremo a vedere.