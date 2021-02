UeD, stoccata a Guarnieri: “Problemi nell’intimità”. Tina Cipollari: “Fatti visitare da uno specialista”

Il trono Over di UeD è molto movimentato, al punto che gran parte telespettatori, proprio per questo motivo, lo preferisce al trono Classico. Un esempio lampante sono sicuramente le avventure amorose di Riccardo Guarnieri. Il cavaliere, quando la sua storia con Ida Platano (nata nel salotto del dating show) è naufragata, è tornato a cercare l’amore. Come sappiamo, subito c’è stato un ritorno di fiamma tra Riccardo e Roberta Di Padua, dopo l’eclatante rifiuto che la dama aveva ricevuto due anni fa.

In studio, subito la passione tra i due si è riaccesa, senza mai farsi mancare i consueti alti e bassi. Ma negli ultimi periodi, a quanto pare, la coppia non sembra affatto fare scintille. Roberta non si dice soddisfatta del suo cavaliere, soprattutto quanto ad un aspetto molto delicato della relazione. Secondo la dama Riccardo, nell’intimità, non sarebbe affatto passionale. Un nuovo duro colpo per Guarnieri, che ha già ricevuto diverse critiche da Roberta.

La Di Padua infatti, aveva già notato un atteggiamento distaccato da parte del cavaliere, mentre in lei il sentimento era sempre più forte. Riccardo, dal canto suo, non vuole veder sfumare il rapporto che è riuscito a costruire con la dama. Ora, Roberta è veramente umiliata: il cavaliere non mostra nessun tipo di attrazione fisica per lei.

La dama è sicura che la causa sia il suo aspetto: “Quando mi bacia non sento niente, per me è importante. Se tu sei capace di stare così, io no… Io sono ancora attiva a 38 anni! Lui ha fatto marcia indietro perché ha visto che c’era Alessandro. Magari non gli piaccio più come prima, questo ci può stare”.

Immancabile il commento sarcastico di Tna Cipollari, che ha consigliato al cavaliere di UeD, di farsi visitare da uno specialista. Maria De Filippi, invece, invita il cavaliere a riflettere: la dama ha addirittura messo in discussione sé stessa.